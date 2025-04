Lasconi, atac direct la adresa lui Nicușor Dan: „Vreau să mă uit în ochii lui. E ca în Luceafărul: Nicușor, viclean copil de casă. Sunt convinsă că a vrut să mă scoată din joc”

Contre între , și Crin Antonescu, la dezbaterea electorală organizată de Digi24, la Palatul Cotroceni, luni seara.

Candidații la alegerile prezidențiale au avut ocazia să-și adreseze întrebări unii altora.

“De ce credeți dvs. că domnul Dan a avut preocupare principală să înlăture alți candidați?”, este întrebarea adresată de Crin Antonescu, Elenei Lasconi.

„E ca în Luceafărul: Nicușor, viclean copil de casă”

Lasconi spune că vrea să se uite în ochii lui Nicușor Dan când răspunde:

“Vreau să mă uit în ochii lui. E ca în Luceafărul: Nicușor, viclean copil de casă. Sunt convinsă că a vrut să mă scoată din joc. Dacă intră în turul 2 pierde cu oricine. Și atunci a intrat doar ca să mă scoată pe mine din joc. Asta e categoric. Ăsta este purul adevăr el poate să aibă 10 drepturi la replică, renunț eu la drepturile mele la replică, să spună el mai multe drepturi la replică, dar felul în care a procedat…

De anul trecut, cu tot bățul prin gard, este decizia USR-ului… care decizie? De mai multe ori. Mai mult decât atât, după ce 16 colegi de-ai mei au făcut mizeria și trădarea pe care au făcut-o, a fost întrebat la o televiziune, care este părerea lui despre ce a făcut USR-ul și a zis că a făcut foarte bine. Este dureros pentru că eu în acest domn mi-am pus foarte multă speranță în urmă cu mai mulți ani”, a spus Lasconi.

“Văd că este consens între cei doi. Aici nu este vorba despre doamna Lasconi și emoțiile domniei sale. Aici este vorba despre destinul acestui popor, în acest moment.

Domnule Antonescu, în opinia mea, dumneavoastră ați pierdut deja pentru că s-ar putea să intrați în turul 2, dar dumneavoastră ați pierdut deja, pentru că vă susțin niște partide care au 50 % în Parlament și dumneavoastră vă bateți cu 20 %, deci asta este încrederea. Asta este încrederea…”, a precizat Nicușor Dan.

Replica lui Antonescu nu a întârziat să apară: “Și ce, ați propune cumva să mă retrag în favoarea dumneavoastră?”

“Asta este încrederea pe care cetățenii v-o dau dumneavoastră și coaliției care este constituită în jurul domnului Ciolacu, pentru că în loc să îi puneți o întrebare doamnei Lasconi, m-ați acuzat pe mine

Pentru că sunt acuzele astea în spațiul public, care poate că în orice democrație trebuie și dovedite.Ce am făcut eu a fost absolut absolut transparent. Am spus în decembrie mi-aș dori susținerea partidelor parlamentare pro-occidentale, am spus inclusiv PSD, PNL. Mi-am dorit asta pentru USR, mai departe, ce s-a întâmplat acolo nu este problema mea, probabil este a președintelui. Nu am provocat nimic”, a spus, în replică, Nicușor Dan.

„Când o doamnă este atacată tâlhărește, totuși, simți nevoia să intervii, să îi iei apărarea”

“Doream să spun doar pentru că a sugerat domnul Dan încă ceva pentru care nu are nicio dovadă, că ar fi o conivență între mine și doamna Lasconi. Nu!

Dar când o doamnă este atacată tâlhărește, totuși, simți nevoia să intervii, să îi iei apărarea”, a fost replica lui Antonescu.

“Dar poate că este o dovadă pentru asta. Când când acuzi pe cineva că a făcut ceva, poate că ai și o dovadă”, a spus Nicușor Dan.

“Preocuparea mea, cea mai mare, este doar una singură acum. Să nu luați calea domnilor Ponta și Simion, că atunci rămân doar cu doamna Lasconi și ies scântei”, a mai afirmat Antonescu.