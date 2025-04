Lasconi, despre avocatul controversat: E foarte harnic! Nu am făcut cercetări, că n-am avut timp. Colegii mei sunt bine organizați și mulți și eu trebuie să mă apăr (VIDEO)

Elena Lasconi, președinta USR, a declarat că Alexandru Dumitrescu, unul dintre avocații ei, e foarte harnic și se bucură că i-a adus victoria la Curtea de Apel București.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care Ionel Stoica, fost jurnalist și fostul consilier al lui Clotilde Armand, că Alexandru Dumitrescu a fost consilier general PNL, condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, mason și membru în consiliul de administrație la una din companiile Sectorului 3, controlate de Robert Negoiță. Ionel Stoica a mai spus că Alexandru Dumitrescu l-a tot hărțuit cât a lucrat la Primăria Sectorului 1: „a făcut cred zeci de plângeri administrative”.

Lasconi, despre avocatul Alexandru Dumitrescu

„Nu am absolut nicio relație. De fapt, e o muncă de echipă, dar a fost singurul avocat care a fost dispus să lucreze duminica și e foarte harnic. Am cerut și eu recomandări la apropiații mei, eu lucrez cu cinci avocați și eu nu l-am întrebat absolut nimic despre ce a făcut în viață. Știam că e avocat, e recunoscut de Baroul Avocaților. Nu m-am apucat să fac cercetări, că eu n-am avut timp, doamnă! Gândiți-vă că acești colegi ai mei sunt bine organizați, sunt mulți și eu trebuie să mă apăr și asta a fost ideea și că am câștigat”, a explicat Elena Lasconi.

Amintim că, joi, Curtea de Apel București (CAB) Biroului Electoral Central (BEC) potrivit căreia USR nu-i poate face campanie lui Nicușor Dan. Liderii USR care contestă candidatura lui Lasconi au anunțat că vor ataca decizia CAB la Curtea Supremă.

Lasconi: Nu putem risca vicierea procesului electoral

În contextul în care filiala USR din Brașov că-i va face campanie lui Nicușor Dan, în ciuda deciziei CAB, Lasconi a fost întrebată dacă acum se iau decizii pe filiale.

„Nu, cred că Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central ar trebui să urmărească asta, că nu pot să-și facă de cap. Nu poți să faci ce vrei tu în timpul campaniei sub nicio formă, că asta înseamnă vicierea procesului electoral și nu vrem să ne trezim că vor fi anulate din nou alegerile”, a răspuns președinta USR.