Curtea de Apel București: USR nu poate face campanie pentru Nicușor Dan (VIDEO)

Curtea de Apel București (CAB) a respins cererea unor lideri USR de anulare a deciziei Biroului Electoral Central (BEC) ce interzicea partidului să-l susțină pe Nicușor Dan la prezidențiale.

CAB a respins cererea pe motiv că a fost depusă de secretarul general al USR, nu de președinta partidului, adică Elena Lasconi.

De altfel, Lasconi s-a arătat încrezătoare că instanța va da acest verdict. „Noi am explicat că USR nu poate fi reprezentat, conform statutului, decât de președinte. (…) Am încredere în instanță și cred că voi câștiga, că decizia BEC va rămâne în picioare – că USR nu are voie să facă campanie pentru un alt candidat. (…) Cred că înțelege toată lumea că eu sunt președintele partidului și eu sunt reprezentantul legal al partidului”, Lasconi, pentru B1 TV.

Decizia CAB nu e definitivă și poate fi contestată. De altfel, senatorul USR Irineu Darău , pentru B1 TV, că foarte probabil situația va fi tranșată de Curtea Supremă, căci hotărârea CAB, oricare va fi aceasta, va fi contestată de una dintre părți.

Amintim că Justiția trebuie să decidă dacă USR va putea să-i facă sau nu campanie lui Nicușor Dan. Elena Lasconi spune că nu și partidului la prezidențiale, Biroul Electoral Central (BEC) , deoarece fondurile de campanie nu pot fi transferate de la un candidat la altul, iar ceilalți lideri USR insistă că partidul trebuie să-i facă lui Dan campanie, pe motiv că el are cele mai multe șanse în competiția electorală.

Moșteanu: BEC spune că stabilesc ei, la BEC, strategia politică a USR

„BEC spune că stabilesc ei, la BEC, strategia politică a USR și pe cine poate și cine nu poate USR să susțină. Dar sunt zeci de mii de membri USR care sunt niște oameni liberi, într-o țară liberă, și știu ei ce au de făcut”, a declarat Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR.

El a acuzat apoi BEC de dublă măsură, deoarece de pe Facebook în care era lăudat Nicușor Dan, dar a menținut postările favorabile lui Crin Antonescu: „E clar că tot sistemul s-a pus în spatele lui Antonescu”.

Lasconi: Nu putem să ne batem joc de democrație în USR, un partid care s-a născut din stradă

„Am curaj să fac dreptate și s-a văzut și în acest caz. Adevărul a fost de partea mea. Nu a fost o luptă ușoară, dar a fost una necesară. Pentru mine, pentru oamenii care cred în mine și pentru valorile democratice pe care le apăr. Nu putem să ne batem joc de democrație, mai ales nu în USR, un partid care s-a născut din stradă, din atâta speranță și luptă pentru statul de drept.

Această decizie nu este doar o reparație morală, ci și un semnal clar că dreptatea poate fi făcută în România atunci când ai curaj și nu te abați de la principii”, a reacționat Elena Lasconi la decizia CAB.