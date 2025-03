Lasconi: Nu o să mă retrag, am intrat într-o competiție pe care vreau s-o câștig / Nicușor Dan nu intră în turul 2 / Vom vedea cum se poziționează candidații și dacă vin la dezbateri (VIDEO)

Elena Lasconi, lidera USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a declarat duminică, pentru B1 TV, că nu se va retrage din cursa electorală. Ea nu-i dă șanse lui Nicușor Dan să intre în turul al doilea.

Lasconi: Am intrat în competiția electorală s-o câștig

„E, cred, a șaptea sau a opta oară când spun din scaunul ăsta că și că Am intrat într-o competiție pe care vreau s-o câștig, chiar dacă am fost nedreptățită cu anularea alegerilor, că eu am jucat corect, am avut cheltuielile la vedere, transparente, nu am avut treabă cu rușii, americanii sau altcineva, mi-am văzut de campanie și am vorbit cu oamenii. Mă bucur că colegii mei mi-au fost alături și le mulțumesc”, a declarat Elena Lasconi, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Lasconi nu crede că Nicușor Dan intră în turul 2

În opinia sa, Nicușor Dan nu are șanse să intre în turul al doilea pentru că „se pot întâmpla foarte multe, deja am trecut printr-o campanie foarte dură și am văzut că decizia de vot se ia în ultimele 2 – 3 zile și până atunci ar trebui să vedem cum se poziționează candidații și dacă vin la dezbateri, că acum uitați că acest pupitru e gol, adică suntem doar noi două. Aici mai trebuiau să fie trei bărbați”.