B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”

Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”

Adrian A
12 dec. 2025, 14:45
Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat Justiție capturată
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Cu a ajuns primarul din Iași la comparația cu decembrie 89
  2. Dilema lui Mihai Chirica
  3. Primarul din Iași și problemele lui penale

Primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, se declară speriat de documentarul celor de la Recorder. Edilul spune că filmul este echivalent cu împușcarea lui Nicolae Ceaușescu.

Cu a ajuns primarul din Iași la comparația cu decembrie 89

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și-a exprimat nemulțumirea față de documentarul „Justiție capturată” realizat de Recorder. Chirica a declarat că documentarul, care scoate la lumină problemele din sistemul judiciar, i-a provocat teamă.

„Sincer să fiu, n-am plâns. Nu, nici n-am râs, dar m-a apucat așa o teamă, pentru că noi cred că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri… Dar ceea ce se întâmplă mie mi se pare sub media națiunii. Adică să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat.”, a declarat Mihai Chirica la RadioHit.

Dilema lui Mihai Chirica

Acum, Mihai Chirica are o mare dilemă. Nu știe dacă să se declare victimă a justiției sau să laude judecătorii.

„Nici pe departe nu mi-a plăcut. Nu spun că nu sunt uscături, sunt convins. Aș putea să scriu eu două-trei cărți despre asta, uitându-mă la propria mea piele, dar nu despre asta vorbim. Nu despre problema mea, nu despre problema lui ‘x’, vorbim despre un stat, despre normalitatea unui stat.

Am avut și eu un punct de vedere, așa intim, între doi băieți la o masă rotundă, și am spus: o să iasă toți cei care cu adevărat au făcut infracțiuni să spună: ‘Vedeți, sistemul m-a băgat în pușcărie, eram corect, eram Albă ca Zăpada’, ceea ce prin dovezi se dovedește că nu-i corect, iar cei care într-adevăr au fost victimele sistemului, că portocalele știm foarte bine că s-au vândut prin județul Prahova și prin alte părți, Argeș, or să-i susțină pe ăia care-s cu adevărat infractori și o să spună: ‘și noi am fost victime’, și facem un haos nenorocit în care nimeni nu are dreptate.”, a mai declarat primarul din Iași.

Primarul din Iași și problemele lui penale

Mihai Chirica a scăpat în în 2023 de un dosar în care era acuzat de abuz în serviciu, după ce faptele s-au prescris. Dosarul fusese trimis în instanţă de procurori în ianuarie 2021, pentru infracţiuni comise în anul 2013.

În prezent, Chirica are la Tribunalul Iași un alt proces de corupție în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu. Procesul s-a încheiat iar instanța este așteptată să se pronunțe în ianuarie 2026.

Tags:
Citește și...
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Politică
Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
Politică
Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
Politică
Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a rezolvat problema din justiție. Face un grup de lucru să vadă ce nu funcționează (VIDEO)
Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
Politică
Radu Marinescu, interesat de dezbaterea problemelor Justiției la Cotroceni: „Dacă voi fi invitat voi participa” (VIDEO)
Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
Politică
Ministrul Justiției recomandă instanțelor mai multă transparență. Cum apreciază conferința de presă a Curții de Apel București
PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)
Politică
PSD iese de la guvernare? Social-democrații au declanșat o analiză internă. Ce document au trimis organizațiilor județene (VIDEO)
Primul pas făcut de Nicușor Dan, după scandalul din Justiție. Președintele i-a invitat la discuții pe magistrații care vor să reclame problemele. Când vor avea loc discuțiile
Politică
Primul pas făcut de Nicușor Dan, după scandalul din Justiție. Președintele i-a invitat la discuții pe magistrații care vor să reclame problemele. Când vor avea loc discuțiile
George Simion cere revolte. Șeful AUR vrea proteste ca în Bulgaria până cade Guvernul (VIDEO)
Politică
George Simion cere revolte. Șeful AUR vrea proteste ca în Bulgaria până cade Guvernul (VIDEO)
Fermierii cer ajutorul președintelui. Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care majorează impozitele locale
Politică
Fermierii cer ajutorul președintelui. Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care majorează impozitele locale
Ultima oră
15:53 - Alimente benefice pentru persoanele vârstnice. Micul dejun care arde caloriile după 50 de ani
15:11 - Vortex polar în România, înainte de Crăciun. Cât de frig va fi în următoarele zile (VIDEO)
15:07 - Românii cer reforma legilor Justiției. 130.000 de persoane au semnat o petiție destinată președintelui și premierului
14:42 - Diplomația lui Ilie Bolojan. Cum încearcă să-și salveze colegii din PNL de răspunderea pentru situația din Justiție: „Toţi miniştrii au o răspundere”
14:28 - Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
14:04 - DSP ridică din restricțiile privind consumul de apă în Prahova. Ce localități scapă acum de restricții
13:49 - Laura Codruța Kovesi, reacție de ultimă oră în scandalul din justiție. Ce spune procurorul general european despre represaliile asupra magistraților
13:34 - Primăria Capitalei propune majorarea taxelor și impozitelor locale. Proiectul, prezentat pe site-ul instituției
13:16 - Lista magistraților care se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu se mărește. Kovesi e în fruntea listei (VIDEO)
13:12 - Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău