Legătura dintre împușcarea lui Ceaușescu și documentarul Recorder. Primarul pe care l-a speriat „Justiție capturată”

Primarul PNL din Iași, Mihai Chirica, se declară speriat de documentarul celor de la Recorder. Edilul spune că filmul este echivalent cu împușcarea lui Nicolae Ceaușescu.

Cu a ajuns primarul din Iași la comparația cu decembrie 89

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și-a exprimat nemulțumirea față de documentarul . Chirica a declarat că documentarul, care scoate la lumină problemele din sistemul judiciar, i-a provocat teamă.

„Sincer să fiu, n-am plâns. Nu, nici n-am râs, dar m-a apucat așa o teamă, pentru că noi cred că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri… Dar ceea ce se întâmplă mie mi se pare sub media națiunii. Adică să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat.”, a declarat Mihai Chirica la .

Dilema lui Mihai Chirica

Acum, Mihai Chirica are o mare dilemă. Nu știe dacă să se declare victimă a justiției sau să laude judecătorii.

„Nici pe departe nu mi-a plăcut. Nu spun că nu sunt uscături, sunt convins. Aș putea să scriu eu două-trei cărți despre asta, uitându-mă la propria mea piele, dar nu despre asta vorbim. Nu despre problema mea, nu despre problema lui ‘x’, vorbim despre un stat, despre normalitatea unui stat.

Am avut și eu un punct de vedere, așa intim, între doi băieți la o masă rotundă, și am spus: o să iasă toți cei care cu adevărat au făcut infracțiuni să spună: ‘Vedeți, sistemul m-a băgat în pușcărie, eram corect, eram Albă ca Zăpada’, ceea ce prin dovezi se dovedește că nu-i corect, iar cei care într-adevăr au fost victimele sistemului, că portocalele știm foarte bine că s-au vândut prin județul Prahova și prin alte părți, Argeș, or să-i susțină pe ăia care-s cu adevărat infractori și o să spună: ‘și noi am fost victime’, și facem un haos nenorocit în care nimeni nu are dreptate.”, a mai declarat primarul din Iași.

Primarul din Iași și problemele lui penale

Mihai Chirica a scăpat în în 2023 de un dosar în care era acuzat de abuz în serviciu, după ce faptele s-au prescris. Dosarul fusese trimis în instanţă de procurori în ianuarie 2021, pentru infracţiuni comise în anul 2013.

În prezent, Chirica are la Tribunalul Iași un alt proces de corupție în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu. Procesul s-a încheiat iar instanța este așteptată să se pronunțe în ianuarie 2026.