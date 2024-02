Marcel Ciolacu, despre acordul cu fermierii și transportatorii: „Reprezintă angajamentul de a apăra interesele acestor sectoare vitale ale economiei noastre”

Premierul Marcel Ciolacu a precizat că acordul semnat vineri la Palatul Vicoria cu reprezentanții fermierilor și transporturilor reprezintă angajamentul de a apăra interesele acestor sectoare vitale ale economiei:

“Am semnat astăzi cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor un #acord care pune capăt protestelor din ultimele săptămâni!

Am ascultat cu atenție preocupările și necazurile acestor oameni și am luat deja decizii în mai multe ședințe de Guvern care să rezolve o parte dintre probleme. Astăzi am reușit să ajungem la o înțelegere care reflectă interesul nostru concret în a continua sa găsim soluții pentru a-i sprijini pe termen lung atât pe fermieri, cât și pe transportatori.

Acest acord reprezintă angajamentul de a apăra interesele acestor sectoare vitale ale economiei noastre și de a îmbunătăți viața celor care produc în România și transportă mărfurile românești în țară și peste hotare”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu și reprezentanții fermierilor și transportatorilor au semnat vineri, la Palatul Victoria, un acord prin care încetează acțiunile de protest.

Acord cu fermierii pentru încetarea protestelor

Premierul pe reprezentanții fermierilor și transportatorilor, care protestează la Afumați, la o nouă rundă de discuții, la sediul Guvernului.

Acordul semnat prevede ca luni, 5 februarie, prin decizia prim-ministrului Marcel Ciolacu, să se constituie un Comitet interministerial, la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului, care să analizeze și să găsească cele mai bune soluții pentru revendicările protestatarilor.

Comitetul va fi format din reprezentanți ai ministerelor de resort și ai fermierilor și transportatorilor. Fiecare ministru va desemna câte un secretar de stat din subordinea sa, care să facă parte din comitet, și să gestioneze problemele semnalate.