Marcel Ciolacu, după încheierea negocierilor cu PNL și UDMR: „Veniturile românilor vor continua să crească. 7% vor merge la investiții” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a oferit prima reacție după încheierea negocierilor cu PNL și UDMR, în vederea formării noului guvern.

„Am intrat in negocierile cu PNL si UDMR lasand toate orgoliile deoparte. Le multumesc colegilor de partid pentru ca au dat dovada de maturitate. Acum intram in alta etapa, Romania trebuie stabilizata (…)

Scopul PSD a fost sa impuna masurile in plan social, economic si sanitar.

Nu am intrat la guvernare punand alte conditii. Daca nu ar fi fost acceptate aceste masuri in programul de guvernare, PSD nu ar fi acceptat. Intrarea PSD in guvern inseamna ca veniturile romanilor vor continua sa creasca. 7% vor merge la investitii”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, anunț despre fondurile europene

De asemenea, oficialul PSD a vorbit și despre atragerea de fonduri europene în viitoarea coaliție, formată după retragerea din executiv a USR.

În plus, Ciolacu a explicat și de ce PSD nu a dat primul premier.

„Avem obligatia sa ne asiguram ca acest guvern va lua masurile pentru atrage bani europeni. Sunt masuri care vor stabiliza Romania, astfel incat sa avem o perspectiva de revenire la normalitate.

PSD nu a dat premierul la prima rotatie – A castigat alegerile si era indreptatit, dar am facut aceasta concesie pentru ca PSD a decis ca masurile pentru oameni sunt mai improtante decat functiile trecatoare. PSD trebuie sa guverneze pentru romani, nu sa se certe pe functii sau ministere ‘cu bani'”, a declarat Ciolacu.