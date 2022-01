Marcel Ciolacu: „Nu trebuie să punem presiune pe români să se vaccineze sau nu. În coaliție nu s-a ajuns la un consens privind certificatul verde”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat marți seara că nu crede că certificatul verde trebuie să fie un instrument de presiune care să îi oblige pe români să se vaccineze sau nu. El a precizat că nu s-a ajuns la un consens în coaliție privind certificatul verde, dar că trebuie luate măsuri în fața valului 5. Acesta a dat exemplu limitarea numărului de persoane care pot folosi mijloacele de transport în comun:

„Domnul ministru Rafila a venit cu o nouă abordare, una științifică, una cu un fundament pe zona medicală, și nu o abordare dură. Dacă nu reușim să câștigăm credibilitatea românilor în această problemă, nu vom reuși să depășim această pandemie. Sunt aproape doi ani de când vorbim. Este evident că va trebui să învățăm să trăim cu acest virus. A venit cu o propunere legislativă stop covid, în momentul în care se mărește rata, totul ca să încercăm să stopăm presiunea pe zona sanitară, mai ales pe zona ATI. Nu s-a ajuns la forma cea mai bună. Existau și discuții cât este de constituțional sau neconstituțional, eficient sau neeficient. Anumite măsuri în schimb trebuie luate, cel puțin în zona de transport în comun. Trebuie găsite soluții.

La mijloacele de transport în comun, câte persoane se poate merge, să nu mai existe înghesuieli. Nu cred în certificatul verde ca un singur instrument. Nu trebuie să punem presiune pe români să se vaccineze sau nu. Legea din Parlament, prevedea un singur articol, obligativitatea vaccinării medicilor, ceea ce noi nu am fost de acord”, a spus Marcel Ciolacu, într-un interviu pentru Antena3.

Acesta a precizat că a fost benefică intrarea PSD la guvernare și a lăudat faptul că s-a reușit adoptarea bugetului:

„S-a dovedit o coaliție eficientă în ceea ce privește bugetul de stat. Am avut bugetul în mai puțind e două săptămâni, un buget predictibil. Noi am declarat că nu am ținut cont de sondaje de opinie, de anumite previziuni că va scădea PSD-ul, că ce greșeli va face. Ne-am asumat această intrare la guvernare și cred că am făcut bine. Ne-am arătat și forța politică și faptul că suntem un partid responsabil. Ce este greu, este faptul că PSD și-a asumat ministerele cele mai complicate, cum este Ministerul Sănătății. Nu este depășită pandemia. Văd o schimbare totală de abordare, promisă de PSD, prin vocea domnului Rafila, în ceea ce privește relaționarea cu românii în această problemă.

Venirea PSD la guvernare a reprezentat și o stabilitate politică și o speranță, dar cel mai greu este să recâștigi încrederea românilor. Sunt multe lucruri pe care le-am ratat, inclusiv vaccinarea, bâlbele permise în valul 1 și în valul 2”.