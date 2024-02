Marcel Ciolacu: „Sunt singurul lider care mi-am asumat că dacă nu câștig plec” (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu a precizat vineri, într-o conferință de presă, că este singurul lider politic care și-a asumat că dacă nu câștigă alegerile pleacă din funcția de președinte PSD.

Premierul Marcel Ciolacu: „Mi-am asumat că dacă nu câștig plec”

“Împreună cu colegii mei, la începutul mandatului meu de președinte al PSD am făcut un T0. Cu alte cuvinte, mi-am asumat sau am considerat și eu că sunt de vină, cu toate că unii au o vină mai mare, unii mai mică, eu consider că o am mai mică.

Am fost una dintre vocile care am spus că nu suntem în direcția corectă ca și partid. Am făcut un T0, primele alegeri care o să conteze sunt cele de acum. Cu adevărat, pe toate le vom avea în același an, lucru pe care să știți că este valabil și pentru mine.

Pe de altă parte mi se pare că sunt singurul lider, dintre cei care rup televizoarele și presa care mi-am asumat că dacă nu câștig plec. Nu am văzut pe niciunul dintre ceilalți, să vină și să spună. Se comentează ce spun eu. Aș vrea să îi văd și eu în fața dumneavoastră să spună, dacă nu sunt pe primul loc plecăm”.

Premierul Marcel Ciolacu a spus, în luna decembrie, că dacă AUR va câștiga alegerile europarlamentare din luna iunie a anului viitor își va da demisia din funcția de președinte al PSD. „Dacă Simion câștigă alegerile europarlamentare plec a doua zi. Sunt ferm convins că vom fi pe primul loc, am un șef de campanie foarte bun, pe domnul Tudose”, a spus Ciolacu.