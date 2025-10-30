B1 Inregistrari!
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu"

Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu"

Elena Boruz
30 oct. 2025, 10:28
Marius Budăi (PSD): „Germania a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Ar trebui să urmăm acest exemplu”
Foto: Facebook/ Marius Constantin Budai
Marius Budăi, deputat PSD, a transmis un mesaj, cu privire la majorarea salariului minim pe economie în Germania. Budăi a precizat că România ar trebui să urmeze acest exemplu, dacă „tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici din economie”.

Guvernul german a decis să majoreze salariul minim atât în 2026, cât și în 2027. Dacă în prezent, putem vorbi de 12,82 de euro pe oră, din 2026 situația se va schimba. Mai exact, este vorba despre o creștere de până la 13,90 de euro pe oră, iar la începutul lui 2027, plata se va majora la 14,60 de euro pe oră.

Marius Budăi: „Ar fi un bun motiv ca USR să se alăture PSD în Coaliție pentru a susține creșterea salariului minim din România”

Deputatul PSD a lansat o invitație pentru USR. Practic, Budăi le-a transmis că ar fi cazul să îi susțină pe social-democrați în ceea ce privește creșterea salariului minim pe economie în România, începând de anul viitor.

Acesta a făcut o legătură cu faptul că președintele USR, Dominic Fritz, provine din Germania și ar trebui să pună în practică ceea ce se întâmplă în țara sa de origine.

„Germania, țara de origine a președintelui USR, Dominic Fritz, a anunțat că majorează salariul minim pe economie! Nu doar în 2026, ci și în 2027! Ar fi un bun motiv ca USR să se alăture PSD în Coaliție pentru a susține creșterea salariului minim din România, începând de anul viitor. Iar dacă tot ne uităm la Germania ca la o icoană a bunelor practici din economie, ar trebui să urmăm și acest exemplu. Mai ales că, la paritatea puterii de cumpărare, salariul minim din Germania este al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană, după cel din Luxemburg”, a scris Budăi, pe Facebook.

Budăi: „Se impune o astfel de măsură și în România”

Fostul ministru al Muncii a mai subliniat faptul că dacă Germania a recurs la această măsură, cu atât mai mult aceasta este necesară și în România. De asemenea, și-a exprimat dorința ca premierul Bolojan să citească „această știre” și „să nu mai insiste că majorarea salariului minim crește salariile bugetarilor și deficitul bugetar”.

„Deci, puterea de cumpărare a salariaților germani nu a fost nici pe departe atât de afectată, ca în cazul salariaților români. Așadar, dacă Germania consideră că se impune majorarea salariului minim, atunci, cu atât mai mult, se impune o astfel de măsură și în România! Sper ca această știre să fie citită și de domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Și sper să nu mai insiste că majorarea salariului minim crește salariile bugetarilor și deficitul bugetar. Este o falsificare grosolană a realității! La deficitul bugetar este exact pe dos! Atenuează deficitul bugetar și sprijină consumul, care ajută mediul de afaceri și pune economia în mișcare”, a mai menționat deputatul.

În Germania, potrivit Ministerului Muncii, aproximativ șase milioane de muncitori vor beneficia de această majorare. În prezent, Germania oferă al patrulea cel mai mare salariu minim pe economie din Uniunea Europeană. În fruntea clasamentului se află Luxemburg, Irlanda și Olanda.

