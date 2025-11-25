Ministerul Muncii a plătit 420.000 de euro chirie degeaba. Sediu de lux, plătit din banii statului

Ministerul Muncii a plătit chirie 420.000 de euro pentru o instituție care nu mai există de un an. Este vorba despre Ministerul Familiei, desființat în 2024.
De altfel, sediul de lux din World Trade Center București a fost ales tot de Gabriela Firea, care, potrivit PressHub, ar fi refuzat mai multe propuneri de sediu de la RA-APPS. Mai mult, nici angajații nu erau mulțumiți de sediul din nordul Capitalei, dar părerea lor nu a contat pentru Gabriela Firea. Așa că s-a preferat o chirie de sute de mii de euro pe an, care a ajuns să fie plătită și de Ministerul Muncii, chiar după ce cel al Familiei a fost desființat.
Ministerul Familiei a fost înființat în 2021, iar la conducerea lui a ajuns Gabriela Firea, după ce nu a reușit să preia frâiele Ministerului Muncii. În iulie 2023, Firea și-a dat demisia din funcție după scandalul „azilelor groazei”, în care au fost implicați mai mulți apropiați ai fostei ministre. Locul său a fost luat de Natalia Intotero, dar Ministerul Familiei a ajuns să fie desființat în decembrie 2024, fiind absorbit de Ministerul Muncii.