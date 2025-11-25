B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ministerul Muncii a plătit 420.000 de euro chirie degeaba. Sediu de lux, plătit din banii statului

Ministerul Muncii a plătit 420.000 de euro chirie degeaba. Sediu de lux, plătit din banii statului

Adrian A
25 nov. 2025, 16:25
Ministerul Muncii a plătit 420.000 de euro chirie degeaba. Sediu de lux, plătit din banii statului
Florin Manole (PSD), ministrul Muncii. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Cum a reușit Ministerul Muncii să dea sute de mii de euro pe nimic
  2. Firea a ales sediul de lux pentru Ministerul Familiei
  3. Istoria unui minister înființat pentru Firea

Ministerul Muncii a plătit chirie 420.000 de euro pentru o instituție care nu mai există de un an. Este vorba despre Ministerul Familiei, desființat în 2024.

Cum a reușit Ministerul Muncii să dea sute de mii de euro pe nimic

„În decembrie 2024, printr-o Ordonanță de Urgență, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse a fost desființat și absorbit de Ministerul Muncii, la acea vreme condus de Simona Bucura-Oprescu, de la PSD.
Timp de un an, instituția a continuat să plătească chirie pentru un etaj cu o suprafață de aproape 2.500 de metri pătrați, în clădirea World Trade Center București, din nordul Capitalei. În prezent, acolo își desfășoară activitatea aproximativ 100 de angajați.”, scriu jurnaliștii de la snoop.
Potrivit actualului ministru al Muncii, Florin Manole, valoarea exactă a contractului de închiriere a sediului fostului Minister al Familiei a fost de 421.377,48 de euro cu TVA . De asemenea, Ministerul a precizat că contractul va fi reziliat începând cu data de 8 decembrie.

Firea a ales sediul de lux pentru Ministerul Familiei

De altfel, sediul de lux din World Trade Center București a fost ales tot de Gabriela Firea, care, potrivit PressHub, ar fi refuzat mai multe propuneri de sediu de la RA-APPS. Mai mult, nici angajații nu erau mulțumiți de sediul din nordul Capitalei, dar părerea lor nu a contat pentru Gabriela Firea. Așa că s-a preferat o chirie de sute de mii de euro pe an, care a ajuns să fie plătită și de Ministerul Muncii, chiar după ce cel al Familiei a fost desființat.

Istoria unui minister înființat pentru Firea

Ministerul Familiei a fost înființat în 2021, iar la conducerea lui a ajuns Gabriela Firea, după ce nu a reușit să preia frâiele Ministerului Muncii. În iulie 2023, Firea și-a dat demisia din funcție după scandalul „azilelor groazei”, în care au fost implicați mai mulți apropiați ai fostei ministre. Locul său a fost luat de Natalia Intotero, dar Ministerul Familiei a ajuns să fie desființat în decembrie 2024, fiind absorbit de Ministerul Muncii.

