Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la Suceava, că Executivul va adopta luni seară o Ordonanță care vizează accelerarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit acestuia, măsura are ca scop simplificarea procedurilor și grăbirea plăților, astfel încât investițiile locale să fie finalizate mai rapid.

Cum vor fi făcute plățile pentru proiecte

Noul mecanism propus de Guvern presupune efectuarea plăților direct de către Ministerul Finanțelor, eliminând etapele birocratice care, în prezent, pot întârzia proiectele chiar și câteva luni. Această schimbare ar urma să reducă semnificativ timpul de implementare și să ofere autorităților locale acces mai rapid la bani.

Guvernul va adopta luni seară o Ordonanță. Ce fonduri suplimentare sunt pregătite pentru primării

Pe lângă simplificarea plăților, intenționează să pună la dispoziție o linie de finanțare de 2 miliarde de lei. Aceasta va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile din proiectele europene, prin credite din Trezorerie.

Măsura vine în sprijinul primăriilor care se confruntă cu costuri suplimentare pe care nu le pot susține din bugetele proprii.

Guvernul va adopta luni seară o Ordonanță. Ce spune Ilie Bolojan

a explicat că decizia a fost discutată inclusiv cu primarii, în contextul problemelor legate de absorbția fondurilor europene:

“Vă informeaz că am discutat cu primarii noștri despre situația în care am ajuns din punct de vedere politic. Am discutat despre probleme administrative care îi interesează pe dânșii legat de absorția de fonduri europene și am anunțat că luni seara Guvernul va adopta o ordonanță care va permite finanțarea proiectelor europene prin plăți rapide, direct de la Ministerul de Finanțe, în așa fel încât procedurile de verificare, care astăzi durează câteva luni, să nu lungească proiectele și să le putem termina până la sfârșitul lunii august și, de asemenea, o linie de finanțare de 2 miliarde pentru acoperirea prin credite din trezorerie a cheltuielor neeligibile a acestor proiecte, multe dintre primări, având cheltuieli suplimentare, care nu sunt acoperite din fonduri europene și pentru care nu au capacitate financiară.

În sensul acesta sper că la finalul lunii august proiectele care sunt și în această regiune a țării vor fi finalizate în localitățile din cele două județe, în așa fel încât să creăm condiții mai bune de viață, să avem școli, dispensare dotate, să avem blocuri anvelopate, să avem lucrări importante finalizate pentru a crea condiții de dezvoltare cetățenilor țării noastre.”, a spus Bolojan.

Care este termenul pentru finalizarea proiectelor

Obiectivul anunțat de Ilie Bolojan este ca proiectele finanțate din fonduri europene să fie finalizate până la sfârșitul lunii august. Autoritățile mizează pe această ordonanță pentru a accelera lucrările și pentru a livra rezultate concrete în comunități, de la modernizarea școlilor și dispensarelor până la reabilitarea blocurilor și alte investiții locale.