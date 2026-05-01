Acasa » Politică » Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”

Ana Maria
01 mai 2026, 14:58
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bolojan, iritat de PSD. Ce le-a reproșat social-democraților
  2. Ce mesaj a transmis liderul PNL către propriul partid

Bolojan, iritat de PSD. Premierul Ilie Bolojan a reacționat ferm după ce reprezentanții PSD au făcut un apel public către parlamentarii PNL să voteze moțiunea de cenzură împotriva actualului Executiv. Șeful Guvernului consideră gestul social-democraților drept unul nepotrivit în relația dintre partidele care au colaborat în coaliție.

Bolojan, iritat de PSD. Ce le-a reproșat social-democraților

Liderul liberal susține că PNL nu a intervenit niciodată în deciziile interne ale partenerilor de guvernare și că apelul PSD depășește limitele unei colaborări politice corecte.

Este o lipsă de politețe și de respect pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție, să schimbe anumite lucruri, anumite persoane și sunt convins că partidul pe care îl reprezentăm a învățat ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. (…) Dacă PNL nu a mai luat voturile respective, este din cauză că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe ei, prin comportamentele pe care le-am tolerat și pe care nu mai trebuie să le acceptă. Aceste aspecte trebuie să fie discutate de colegii din partid, PNL are un președinte ales prin congres, nu va fi nicio problemă.

Atunci când ești președintele PNL ai o mare responsabilitate, mai ales când de-a lungul istoriei pe acel scaun au stat niște oameni mari care te obligă la responsabilitate. Parlamentarii care au semnat moțiunea își vor exprima votul săptămâna viitoare, marți, și vom vedea care este rezultatul acestei moțiuni„, a declarat Ilie Bolojan, potrivit Știripesurse.

Ce mesaj a transmis liderul PNL către propriul partid

În același context, Ilie Bolojan a făcut și o analiză internă, afirmând că partidul trebuie să învețe din greșelile trecutului și să își asume responsabilitatea pentru pierderea unor voturi. Declarațiile sale vin într-un moment tensionat pe scena politică, în care relațiile dintre fostele partide din coaliție sunt tot mai fragile.

Parlamentarii care au semnat moțiunea de cenzură urmează să își exprime votul săptămâna viitoare, marți. Rezultatul votului ar putea avea un impact major asupra stabilității Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Până atunci, schimburile de replici dintre liderii politici continuă să tensioneze scena politică, în contextul negocierilor și repoziționărilor din Parlament.

