Președintele american Donald Trump a declarat că nu este deloc încântat de ideea de a purta o vestă antiglonț, invocând motive care țin inclusiv de imaginea sa publică. Declarația vine într-un moment tensionat, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a fost ținta unei noi tentative de asasinat.

Întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul o astfel de măsură de protecție, Trump a răspuns ironic, potrivit : „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”.

Ce spune Trump despre măsurile de protecție. De ce nu vrea să poarte vestă antiglonț

Liderul american a sugerat că o eventuală decizie de a purta vestă antiglonț ar putea fi interpretată ca o formă de slăbiciune.

El a mai precizat că subiectul „merită analizat”, însă a subliniat că ar însemna, din punctul său de vedere, „să cedeze în fața unui element negativ”.

Ce s-a întâmplat la ultimul incident de securitate

Discuțiile despre protecția personală a președintelui au reapărut după un incident petrecut recent la Washington. Potrivit presei americane, un bărbat înarmat a fost reținut după ce ar fi încercat să pătrundă într-o zonă restricționată, unde se afla alături de oficiali și invitați.

Autoritățile au intervenit înainte ca suspectul să ajungă în apropierea liderului american, iar cazul este acum analizat de serviciile de securitate.

Acesta ar fi al treilea incident din ultimii doi ani în care Donald Trump a fost expus unui posibil risc de atac. Chiar dacă informațiile oficiale sunt limitate, măsurile de securitate din jurul președintelui au fost consolidate constant.

Cât de importantă este imaginea pentru Donald Trump

Fost dezvoltator imobiliar și politician cunoscut pentru atenția acordată imaginii publice, Trump a făcut frecvent referiri la aspectul său fizic. De-a lungul timpului, presa americană a remarcat preocuparea acestuia pentru modul în care este perceput.

În ultimii ani, liderul american a slăbit treptat, ajungând la aproximativ 103 kilograme la ultimul control medical din 2025, comparativ cu aproximativ 114 kilograme în 2019.

În ciuda incidentelor recente, Donald Trump nu a oferit un răspuns clar privind o eventuală schimbare de poziție. Deocamdată, liderul de la Casa Albă lasă deschisă posibilitatea, fără a confirma dacă va adopta măsuri suplimentare de protecție.