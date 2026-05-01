Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult"

Ana Maria
01 mai 2026, 14:25
Sursă Foto: Hepta.ro / Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Președintele american Donald Trump a declarat că nu este deloc încântat de ideea de a purta o vestă antiglonț, invocând motive care țin inclusiv de imaginea sa publică. Declarația vine într-un moment tensionat, la doar câteva zile după ce liderul de la Casa Albă a fost ținta unei noi tentative de asasinat.

Întrebat de jurnaliști dacă ia în calcul o astfel de măsură de protecție, Trump a răspuns ironic, potrivit Reuters: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”.

Ce spune Trump despre măsurile de protecție. De ce nu vrea să poarte vestă antiglonț

Liderul american a sugerat că o eventuală decizie de a purta vestă antiglonț ar putea fi interpretată ca o formă de slăbiciune.

„Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”, a spus liderul american.

El a mai precizat că subiectul „merită analizat”, însă a subliniat că ar însemna, din punctul său de vedere, „să cedeze în fața unui element negativ”.

Ce s-a întâmplat la ultimul incident de securitate

Discuțiile despre protecția personală a președintelui au reapărut după un incident petrecut recent la Washington. Potrivit presei americane, un bărbat înarmat a fost reținut după ce ar fi încercat să pătrundă într-o zonă restricționată, unde se afla Trump alături de oficiali și invitați.

Autoritățile au intervenit înainte ca suspectul să ajungă în apropierea liderului american, iar cazul este acum analizat de serviciile de securitate.

Acesta ar fi al treilea incident din ultimii doi ani în care Donald Trump a fost expus unui posibil risc de atac. Chiar dacă informațiile oficiale sunt limitate, măsurile de securitate din jurul președintelui au fost consolidate constant.

Cât de importantă este imaginea pentru Donald Trump

Fost dezvoltator imobiliar și politician cunoscut pentru atenția acordată imaginii publice, Trump a făcut frecvent referiri la aspectul său fizic. De-a lungul timpului, presa americană a remarcat preocuparea acestuia pentru modul în care este perceput.

În ultimii ani, liderul american a slăbit treptat, ajungând la aproximativ 103 kilograme la ultimul control medical din 2025, comparativ cu aproximativ 114 kilograme în 2019.

În ciuda incidentelor recente, Donald Trump nu a oferit un răspuns clar privind o eventuală schimbare de poziție. Deocamdată, liderul de la Casa Albă lasă deschisă posibilitatea, fără a confirma dacă va adopta măsuri suplimentare de protecție.

Citește și...
Tensiuni uriașe pe străzile Londrei: Premierul Keir Starmer promite protecție sporită pentru cetățeni
Externe
Tensiuni uriașe pe străzile Londrei: Premierul Keir Starmer promite protecție sporită pentru cetățeni
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
Externe
Trump elimină tarifele pentru whiskey după vizita Regelui Charles la Casa Albă. Cum influențează această decizie relațiile comerciale dintre SUA și Regatul Unit
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Externe
O destinație de vacanță adorată de români, împânzită de rechini! Coșmarul unui bărbat atacat în luna de miere
Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
Externe
Un notar din Roma a lăsat zeci de oameni fără bani. Totul a pornit de la un pensionar
Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
Externe
Președintele Poloniei a blocat prin veto legea care simplifica procedura de divorț. Care sunt motivele
Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
Externe
Cercetătorii americani vor să readucă la viață un animal dispărut de peste două sute de ani
  Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților
Externe
  Ținuta soției secretarului apărării din SUA a creat o dezbatere politică la Cina Corespondenților
Parlamentul European vrea reguli mai dure pentru a opri abuzurile de pe internet. Ce măsuri se vor lua
Externe
Parlamentul European vrea reguli mai dure pentru a opri abuzurile de pe internet. Ce măsuri se vor lua
Donald Trump, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026. Ce se știe despre nominalizări
Externe
Donald Trump, pe lista pentru Premiul Nobel pentru Pace 2026. Ce se știe despre nominalizări
Donald Trump s-a enervat. Din ce țară a anunțat că vrea să retragă o parte din trupele americane staţionate
Externe
Donald Trump s-a enervat. Din ce țară a anunțat că vrea să retragă o parte din trupele americane staţionate
