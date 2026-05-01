Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a avut un mesaj pentru cei din PSD și AUR, de Ziua Internațională a Muncii, în contextul în care aceștia se pregătesc de votul moțiunii de cenzură.

„Mâine e Ziua internațională a Muncii. Cu mandatul pe care-l am de ministru interimar al Muncii, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care muncesc la construcția acestei țări și, în același timp, mă uit și la diaspora, cei care muncesc în afara țării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici și grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construiește această țară.

Și da, mi-ar mi-ar plăcea ca cu toții să stăm să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură”, a declarat Dragoș Pîslaru, la finalul ședinței de guvern de joi.

Bolojan: Am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei

Ministrul a preluat astfel o metaforă a premierului PNL Ilie Bolojan, care afirmase cu referire la PSD că „atunci când am deschis cămara statului, și am pus lumina pe ei”. Acești șobolani rod tot și de aceea sunt acum atât de disperați, că știu că nu vor mai putea face acest lucru.

Anterior, Bolojan a ținut să amintească faptul că PSD, dar și PNL, pentru problemele bugetare ale României.

„Dacă România a ajuns în 2025 la o situație de deficit foarte mare, e și pentru că aceste partide au o responsabilitate pentru modul în care au administrat România.

PSD nu poate fugi de responsabilitatea pe care a avut-o pentru modul în care e modelată România în ultimii 35 de ani, pentru că a fost în guvernare foarte mulți ani, și atunci avem o responsabilitate să îndreptăm aceste lucruri”, declarase Ilie Bolojan.

Amintim că moțiunea de cenzură PSD-AUR va fi supusă votului în Parlament marți, 5 mai.