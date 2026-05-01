Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid

Partidul AUR, condus de George Simion, a încasat în anul 2025 aproximativ 5,3 milioane de euro din donații, împrumuturi și cotizații, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial. Iar pe lista sponsorilor AUR sunt nume cunoscute.

Cum arată finanțarea AUR în 2025

Potrivit datelor oficiale, structura finanțării partidului este următoarea:

9.026.738,30 lei – cotizații (aproximativ 1,8 milioane euro)

145.300 lei – donații ale membrilor de partid care depșesc 10 salarii minime brute

114.670 lei – donații ale persoanelor fizice peste plafonul de 10 salarii minime brute

10.371.250 lei – împrumuturi acordate de persoane fizice

6.800.000 lei – împrumuturi acordate de firme (persoane juridice)

În total, suma primită de ajunge la aproximativ 5,3 milioane de euro, arată datele analizate de jurnaliștii de la Cotidianul.

Murad și Micula Jr, pe lista sponsorilor AUR

Numele lui Victoraș Micula apare pe lista . Micula Jr. i-a dat lui Goerge Simion aproape 20.000 de euro.

Asta în contextul în care acesta a fost condamnat definitiv în martie 2026 la trei ani de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a decis și obligarea acestuia la 120 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia a venit după apelul formulat împotriva sentinței Tribunalului Bihor, care îl condamnase inițial la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru acces ilegal la un sistem informatic.

Pe lista sponsorilor AUR mai apar:

Adrian Axinia – 50.100 lei

– 50.100 lei Mohammad Murad – 69.670 lei

– 69.670 lei Mihail Dan Dojana – 45.000 lei

De asemenea, deputata Gianina Șerban a acordat partidului un împrumut de 500.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro, sumă rambursată integral în noiembrie 2025. Tot atunci a fost restituit și împrumutul acordat de compania SERBAN RESIDENTIAL CONSTRUCT SRL, firmă controlată de soțul acesteia, cu aceeași valoare.