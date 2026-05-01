Premierul Ilie Bolojan (PNL) n-a luat prea în serios declarațiile lui Sorin Grindeanu (PSD) că e dispus să conducă el Guvernul în cadrul unei coaliții „rearanjate”.

Ce spune Bolojan despre ipoteza Grindeanu – premier

Întrebat, vineri, dacă Sorin Grindeanu ar putea deveni premier, Ilie Bolojan a răspuns: „Dacă m-aș lua după declarațiile dlui Grindeanu, aș constata că, prin martie, când a fost la Bruxelles, a zis că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moțiune. Nu m-aș lua după declarații de genul acesta, având în vedere ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvența și e bine să vedem ce se va întâmpla”.

Grindeanu: Nu am niciun fel de ezitare

Amintim că, joi seară, liderul PSD că e dispus să-și asume funcția de premier: „PSD va nominaliza un premier dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi vor decide asta (să fiu propunerea de premier), nu am niciun fel de ezitare. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”.

Ce declarații ale lui Grindeanu au fost contrazise de faptele lui

Și gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut o scurtă spuse de Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan că suspendarea sa din funcție e „un scenariu teoretic” deoarece „nu există vreo declarație din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă”.

„Cu mai puțin de 1 an în urmă, Grindeanu își lua angajamentul în fața socialiștilor europeni: „Este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”. Iar acum, când moțiunea de cenzură anti Bolojan a pornit, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se: „Să respectăm Protocolul încheiat la începutul Coaliției, deci să-și dea demisia Bolojan și Abrudean, și atunci demisionez și eu”. Nerușinare nesfârșită: invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu…

Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât „Șoping!”. Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Și folosește aceeași expresie, „om serios”, pentru Bolojan și Grindeanu…

Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președintele Dan…”, scrisese Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.