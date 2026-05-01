B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Bolojan, reacție după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența" (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 14:59
Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Ce spune Bolojan despre ipoteza Grindeanu – premier
  2. Grindeanu: Nu am niciun fel de ezitare
  3. Ce declarații ale lui Grindeanu au fost contrazise de faptele lui

Premierul Ilie Bolojan (PNL) n-a luat prea în serios declarațiile lui Sorin Grindeanu (PSD) că e dispus să conducă el Guvernul în cadrul unei coaliții „rearanjate”.

Ce spune Bolojan despre ipoteza Grindeanu – premier

Întrebat, vineri, dacă Sorin Grindeanu ar putea deveni premier, Ilie Bolojan a răspuns: „Dacă m-aș lua după declarațiile dlui Grindeanu, aș constata că, prin martie, când a fost la Bruxelles, a zis că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moțiune. Nu m-aș lua după declarații de genul acesta, având în vedere ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvența și e bine să vedem ce se va întâmpla”.

Grindeanu: Nu am niciun fel de ezitare

Amintim că, joi seară, liderul PSD a declarat că e dispus să-și asume funcția de premier: „PSD va nominaliza un premier dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi vor decide asta (să fiu propunerea de premier), nu am niciun fel de ezitare. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți. Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”.

Ce declarații ale lui Grindeanu au fost contrazise de faptele lui

Și gazetarul Cristian Tudor Popescu a făcut o scurtă listă a minciunilor spuse de Sorin Grindeanu, după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că suspendarea sa din funcție e „un scenariu teoretic” deoarece „nu există vreo declarație din partea PSD-ului care merge spre acest scenariu, dimpotrivă”.

„Cu mai puțin de 1 an în urmă, Grindeanu își lua angajamentul în fața socialiștilor europeni: „Este exclusă orice colaborare a PSD cu AUR”. Iar acum, când moțiunea de cenzură anti Bolojan a pornit, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Starostele PSD a promis că dacă PSD iese din guvern rupând coaliția, atunci el își dă demisia din fruntea Camerei Deputaților. În momentul de față, o întoarce unduindu-se: „Să respectăm Protocolul încheiat la începutul Coaliției, deci să-și dea demisia Bolojan și Abrudean, și atunci demisionez și eu”. Nerușinare nesfârșită: invocă Protocolul pe care PSD l-a călcat în picioare de nu se mai numără câte ori. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu…

Știucă strigă în gura mare că SAFE, programul UE pentru înarmarea Europei și a României, este, nici mai mult, nici mai puțin decât „Șoping!”. Că România pierde acceptându-l. Însă la votul din Parlament, PSD a votat pentru SAFE. Dar, președintele Dan are încredere în președintele Grindeanu.

Și folosește aceeași expresie, „om serios”, pentru Bolojan și Grindeanu…

Poate pentru că Grindeanu tocmai a declarat că nu vrea să-l schimbe din funcție pe președintele Dan…”, scrisese Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
Politică
Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
Politică
Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
Politică
Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”
Politică
Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”
Ilie Bolojan a anunțat ce Ordonanță va adopta luni seară Guvernul, cu câteva ore înainte de a se vota moțiunea de cenzură împotriva sa (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat ce Ordonanță va adopta luni seară Guvernul, cu câteva ore înainte de a se vota moțiunea de cenzură împotriva sa (VIDEO)
Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai pentru PSD și AUR: „Mi-ar plăcea să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Politică
Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai pentru PSD și AUR: „Mi-ar plăcea să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
Politică
Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
„ISSUS” intră în politică. Nu Hristos, ci noul partid care promite să „salveze” România. Surpriză! Cine este fondatorul
Politică
„ISSUS” intră în politică. Nu Hristos, ci noul partid care promite să „salveze” România. Surpriză! Cine este fondatorul
Scandal politic înainte de moțiune. PSD ironizează mesajul vicepremierului: „Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”
Politică
Scandal politic înainte de moțiune. PSD ironizează mesajul vicepremierului: „Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Politică
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Ultima oră
16:25 - „Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
16:24 - Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
15:59 - Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
15:45 - Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia
15:21 - Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
15:17 - Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
14:58 - Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”
14:54 - Newsweek: Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
14:29 - Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare: „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj” / De ce nu e de acord cu divorțul în familiile cu copii
14:25 - Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”