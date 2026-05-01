B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „ISSUS” intră în politică. Nu Hristos, ci noul partid care promite să „salveze” România. Surpriză! Cine este fondatorul

Ana Maria
01 mai 2026, 12:41
Sursa foto: Captura video Facebook / @ Mihai Toader
Cuprins
  1. Cine este fondatorul Partidului ISSUS
  2. Ce înseamnă ISSUS și de unde vine denumirea
  3. De ce este controversat numele partidului
  4. Când va fi decisă înregistrarea oficială a partidului
  5. Ce se întâmplă dacă numele nu este acceptat

Un nou partid se conturează pe scena politică din România. Este vorba despre Partidul ISSUS, inițiat de Mihai Toader, un bărbat din Călărași, care a activat în trecut atât în USR, cât și în AUR, potrivit Digi24. În prezent, este susținător al lui Călin Georgescu, după cum se poate observa din postările de pe contul său de Facebook.

Proiectul politic se află în etapa de înregistrare oficială, iar până la decizia instanței, fondatorul spune că nu sunt acceptați membri noi în formațiune.

Cine este fondatorul Partidului ISSUS

Mihai Toader se prezintă drept antreprenor și spune despre el că este „deștept”. În declarațiile publice, acesta a menționat că merge rar la biserică și că nu se spovedește, invocând „lipsa de păcate”.

Ce înseamnă ISSUS și de unde vine denumirea

Fondatorul partidului a explicat semnificația acronimului, subliniind că litera „S” are o importanță aparte.

„ISSUS. Inițiativa Suverană Solidaritate și Unitate Socială. Asta-i denumirea. Accentul îl punem pe S”, a spus Mihai Toader, la Digi24.

De ce este controversat numele partidului

Denumirea aleasă a stârnit deja reacții, fiind considerată de unii controversată. Mihai Toader susține, însă, că această asociere poate avea și un impact pozitiv.

„Doar oameni răutăcioși ar putea ataca acest acronim. E, într-adevăr, o controversă. Dar cred că este benefică pentru oameni. Dacă le aduce aminte de Domnul… e ok”, a mai precizat fondatorul partidului.

Când va fi decisă înregistrarea oficială a partidului

În prezent, formațiunea așteaptă validarea documentelor în instanță, inclusiv aprobarea acronimului. O decizie este așteptată în data de 15 mai. Până atunci, partidul nu recrutează membri și rămâne în faza administrativă.

Ce se întâmplă dacă numele nu este acceptat

Fondatorul spune că are deja pregătit un plan de rezervă, în cazul în care instanța nu aprobă denumirea actuală.

„Dacă tribunalul nu permite, bineînțeles că avem o rezervă. Atacăm, întâi, putem ataca decizia. Avem… 9R. Cifra 9 și litera R: De la Noua Republică. Dacă tribunalul sau instanțele ne opresc, o să trecem la 9R”, a mai declarat politicianul.

Tags:
Citește și...
Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai pentru PSD și AUR: „Mi-ar plăcea să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Politică
Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai pentru PSD și AUR: „Mi-ar plăcea să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
Politică
Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
Scandal politic înainte de moțiune. PSD ironizează mesajul vicepremierului: „Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”
Politică
Scandal politic înainte de moțiune. PSD ironizează mesajul vicepremierului: „Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Politică
RESET la vârful digitalizării: șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis de Ilie Bolojan
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Politică
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”
Politică
Grindeanu insistă că PSD nu-l va suspenda din funcție pe Nicușor Dan: „E o altă minciună, şi una din cele mai mari spuse de Bolojan”
Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni”
Politică
Sorin Grindeanu e dispus să fie premier: „Cred că vom fi chemați repede la Cotroceni”
Politico scrie despre „încăpățânarea” lui Bolojan și ascensiunea „periculoasă” a lui Simion. „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”
Politică
Politico scrie despre „încăpățânarea” lui Bolojan și ascensiunea „periculoasă” a lui Simion. „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”
Haos pe Otopeni. Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, după pierderea imunității. Ea avertizează: „S-ar putea să câștige Rusia”
Politică
Haos pe Otopeni. Diana Șoșoacă, întâmpinată de susținători, după pierderea imunității. Ea avertizează: „S-ar putea să câștige Rusia”
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Politică
MAE va declasifica mii de dosare ținute secret timp de 30 de ani. Ce teme majore apar în documente
Ultima oră
14:01 - Râșnov: Doi frați au dispărut de acasă. Poliția cere ajutor / UPDATE: Unde au fost găsiți copiii
13:52 - Miruță: „Culmea absurdului la CFR. 21 de trenuri noi zac nefolosite spre a fi decolorate de soare”. Cum s-a ajuns aici și ce va face ministrul (VIDEO)
13:36 - Un autocar plin cu pasageri a luat foc în trafic. 27 de călători se aflau la bord
13:21 - Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii, mesaj de 1 Mai pentru PSD și AUR: „Mi-ar plăcea să muncim și nu să stăm să șobolănim prin Parlament cu moțiuni de cenzură” (VIDEO)
13:09 - Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
12:52 - Fostul arbitru Alexandru Tudor a rememorat un moment incredibil cu Zidane și Desailly: „Am rămas șocat. Bă, de unde vin ăștia?” (VIDEO)
12:25 - Primăria Capitalei reorganizează Poliția Locală. Funcțiile de conducere, reduse la jumătate
12:07 - Scandal politic înainte de moțiune. PSD ironizează mesajul vicepremierului: „Pa, Oana! Ia-l și pe Ilie”
11:59 - Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
11:42 - Schimbare majoră în București: De azi, mașinile hibrid nu mai au parcare gratuită. Care sunt noile reguli și cât costă parcarea