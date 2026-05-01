Un nou partid se conturează pe scena politică din România. Este vorba despre Partidul ISSUS, inițiat de Mihai Toader, un bărbat din Călărași, care a activat în trecut atât în USR, cât și în AUR, potrivit . În prezent, este susținător al lui Călin Georgescu, după cum se poate observa din postările de pe contul său de Facebook.

Proiectul politic se află în etapa de înregistrare oficială, iar până la decizia instanței, fondatorul spune că nu sunt acceptați membri noi în formațiune.

Cine este fondatorul Partidului ISSUS

Mihai Toader se prezintă drept antreprenor și spune despre el că este „deștept”. În declarațiile publice, acesta a menționat că merge rar la și că nu se spovedește, invocând „lipsa de păcate”.

Ce înseamnă ISSUS și de unde vine denumirea

Fondatorul partidului a explicat semnificația acronimului, subliniind că litera „S” are o importanță aparte.

„ISSUS. Inițiativa Suverană Solidaritate și Unitate Socială. Asta-i denumirea. Accentul îl punem pe S”, a spus Mihai Toader, la Digi24.

De ce este controversat numele partidului

Denumirea aleasă a stârnit deja reacții, fiind considerată de unii controversată. Mihai Toader susține, însă, că această asociere poate avea și un impact pozitiv.

„Doar oameni răutăcioși ar putea ataca acest acronim. E, într-adevăr, o controversă. Dar cred că este benefică pentru oameni. Dacă le aduce aminte de Domnul… e ok”, a mai precizat fondatorul partidului.

Când va fi decisă înregistrarea oficială a partidului

În prezent, formațiunea așteaptă validarea documentelor în instanță, inclusiv aprobarea acronimului. O decizie este așteptată în data de 15 mai. Până atunci, partidul nu recrutează membri și rămâne în faza administrativă.

Ce se întâmplă dacă numele nu este acceptat

Fondatorul spune că are deja pregătit un plan de rezervă, în cazul în care instanța nu aprobă denumirea actuală.

„Dacă tribunalul nu permite, bineînțeles că avem o rezervă. Atacăm, întâi, putem ataca decizia. Avem… 9R. Cifra 9 și litera R: De la Noua Republică. Dacă tribunalul sau instanțele ne opresc, o să trecem la 9R”, a mai declarat politicianul.