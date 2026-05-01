Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 15:45
Ionel Onofraș. Sursa foto: Captură video - Photo Romania Festival / Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns Ionel Onofraș să fie condamnat
  2. Condamnatul, prins în Italia

Ionel Onofraș, primul primar al Iașiului după Revoluția din decembrie ’89, a fost prins joi în Italia și urmează să fie adus înapoi în țară. El are de executat o condamnare de 19 ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore.

Cum a ajuns Ionel Onofraș să fie condamnat

Ionel Onofraș (68 de ani), de meserie fotograf, a fost reținut în 2022, pentru că a abuzat sexual patru fete, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, în timpul ședințelor foto care aveau loc în studioul său.

Una dintre fete le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat, apoi au adunat probe stând de vorbă cu alte copile și abia apoi familiile minorelor au făcut plângeri la poliție.

Condamnatul, prins în Italia

Ionel Onofraș era dat în urmărire internațională de două săptămâni după ce, în ziua condamnării, polițiștii nu l-au găsit acasă, informează Știrile Pro TV.

El are de ispășit 19 ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore.

Bărbatul a fost prins joi în Italia, e acum în custodia autorităților italiene și urmează să fie demarate procedurile pentru aducerea lui în țară.

