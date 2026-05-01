Vicepremierul Oana Gheorghiu l-a acuzat de ipocrizie pe Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și cel care a citit în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deoarece a criticat ca fiind „o vânzare a țării” listarea la bursă a unor companii de stat, deși el însuși deține acțiuni la unele dintre astfel de companii.

Unde are Petrișor Peiu acțiuni, potrivit Oanei Gheorghiu

„Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”?

Domnul parlamentar Petrișor Peiu (AUR), care deține acțiuni la următoarele companii de stat:

📈 Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

📈 Transgaz SA: 420.640 RON;

📈 Transelectrica SA: 61.535 RON;

📈 Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

📈 Romgaz SA: 1.210.881 RON;

📈 Oil Terminal SA: 26.141 RON;

📈 Electrica SA: 94.720 RON;

📈 Conpet SA: 48.880 RON;

📈 SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?”, a scris Oana Gheorghiu, .

Ce privatizări s-au făcut în timpul guvernărilor PSD și cu implicarea lui Peiu

Săptămâna aceasta, Oana Gheorghiu a amintit s-au făcut sub guvernările PSD și cu implicarea lui Petrișor Peiu de la AUR, în timp ce aceleași două partide critică a unor companii de stat ca fiind o „vânzare de țară”.

„Și cine s-a trezit astăzi să „apere” companiile românilor de la vânzarea către „străinii” cei răi care vor să ne invadeze țara?

🔴 PSD, care a privatizat Sidex Galați, cu prim-ministrul Adrian Năstase.

🔴 PSD, care a listat și privatizat Petrom, cu prim-ministrul Adrian Năstase.

🔴 PSD, care a privatizat Distrigaz Sud și Distrigaz Nord, cu prim-ministru Adrian Năstase.

🔴 PSD, care a listat Nuclearelectrica, cu prim-ministru Victor Ponta.

🔴 PSD, care a listat Romgaz, cu prim-ministru Victor Ponta.

🔴 PSD, care a listat Electrica, cu prim-ministru Victor Ponta.

🔴 PSD, care a listat Hidroelectrica, cu prim-ministru Marcel Ciolacu.

🟡 AUR, cu Petrișor Peiu membru în Consiliul de Administrație al Romtelecom la momentul privatizării companiei.

🟡 AUR, cu Petrișor Peiu președinte al Sidex Galați cu câteva luni înainte de privatizare.

🟡 AUR, cu Petrișor Peiu administrator special în contextul relansării privatizării Electroputere Craiova”, a amintit vicepremierul Oana Gheorghiu, într-o postare pe Facebook.