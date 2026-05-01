B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 15:17
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis un mesaj de Ziua Muncii, în care a vorbit despre drepturile salariaților. „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”, a susținut Grindeanu. Acesta a mai afirmat că social-democrații luptă pentru echitate socială și vor să pună punct poverii aruncate pe muncitori.

Mesajul lui Grindeanu pentru muncitori, de 1 Mai

„Ziua de 1 Mai este despre a fi fermi în a proteja drepturile și demnitatea celor care muncesc, despre a fi solidari cu ei.

Este despre a înțelege neajunsurile tuturor românilor și de a găsi soluții pentru creșterea nivelului de trai, într-un climat economic plin de incertitudini.

Este despre viziune și recunoașterea unui drum care nu duce nicăieri în această formă.

Sacrificarea a milioane de angajați nu este calea social-democraților, ci doar a unei singure persoane al cărui cinism este vremelnic.

Noi luptăm pentru echitate fiscală și vrem să punem punct poverii nedrepte aruncate pe umerii românilor care muncesc din greu. Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă, o reformă pe care o considerăm necesară pentru a diminua presiunea pe salariați”, a transmis Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Tags:
Ultima oră
