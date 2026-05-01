Ana Maria
01 mai 2026, 13:09
Cine este Vera Mitran, femeia cu care Ioan Niculae se însoară din nou. A fost numită prefect de Ilie Bolojan, recent
Sursa foto: Facebook / @Vera Mitran - Valentina Veronica Mitran Piticu
Cuprins
  1. Cine este Vera Mitran, femeia care urmează să se căsătorească cu Ioan Niculae
  2. Ce se știe despre relația dintre Ioan Niculae și Vera Mitran
  3. Cum a ajuns Vera Mitran prefect în Teleorman
  4. Ce spune comunicatul oficial despre numirea sa
  5. Ce experiență are Vera Mitran în politică și administrație
  6. De ce au avut loc aceste schimbări în prefecturi

Omul de afaceri Ioan Niculae, fostul patron al clubului Astra Giurgiu, se va căsători cu Vera Mitran pe 18 iulie 2026, cu doar 24 de ore înainte de împlinirea vârstei de 72 de ani. Cununia religioasă este programată la Catedrala din Nehoiu, județul Buzău.

Cine este Vera Mitran, femeia care urmează să se căsătorească cu Ioan Niculae

Vera Mitran, cunoscută oficial ca Valentina-Veronica Mitran-Piticu, este noul prefect al județului Teleorman și, în același timp, viitoarea soție a omului de afaceri Ioan Niculae. Numirea sa în funcție a avut loc recent, într-un context politic agitat, iar viața personală o readuce în centrul atenției publice.

Pe 18 iulie 2026, cu o zi înainte ca Ioan Niculae să împlinească 72 de ani, cei doi urmează să își unească destinele. Evenimentul marchează un nou început pentru fostul patron al clubului Astra Giurgiu, una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul de afaceri românesc.

Ce se știe despre relația dintre Ioan Niculae și Vera Mitran

Ioan Niculae, în vârstă de 71 de ani, a fost căsătorit de două ori până acum și se pregătește pentru un nou mariaj. Aleasa sa, Vera Mitran, este mai tânără și are la rândul ei un trecut personal și profesional complex.

Aceasta a fost căsătorită anterior cu Mihai Murar, lider PNL Alexandria, care a murit în 2019, la doar 51 de ani. Ceremonia religioasă a nunții este programată la Catedrala din Nehoiu, județul Buzău, iar evenimentul se anunță unul exclusivist, cu invitați din lumea afacerilor și a sportului. Printre cei invitați se numără și Gigi Becali.

Cum a ajuns Vera Mitran prefect în Teleorman

Cariera administrativă a Verei Mitran este una marcată de mai multe schimbări de funcții. Aceasta a ocupat, de-a lungul timpului, atât poziția de prefect, cât și pe cea de subprefect în județul Teleorman.

În februarie 2025, în urma unor decizii luate la nivel guvernamental, funcțiile de conducere din prefecturi au fost reorganizate. Atunci, Benone Rababoc a preluat funcția de prefect, înlocuind-o pe Vera Mitran, care ocupa postul din aprilie 2024, potrivit Fanatik.

Situația s-a schimbat din nou în aprilie 2026, când Rababoc a demisionat, în contextul retragerii PSD din structurile guvernamentale. Astfel, Vera Mitran a revenit în funcția de prefect.

Ce spune comunicatul oficial despre numirea sa

Potrivit unui comunicat transmis de instituție, numirea a fost oficializată în cadrul unei ceremonii: ”A avut loc ceremonia de învestire în funcție a doamnei Valentina-Veronica Mitran-Piticu, care a depus jurământul pentru un nou mandat de Prefect al județului Teleorman”.

Această revenire în funcție vine într-un moment de instabilitate politică, marcat de schimbări masive în administrația publică.

Ce experiență are Vera Mitran în politică și administrație

În 2020, ea a candidat din partea PNL la Primăria Alexandria. De-a lungul timpului, a ocupat funcții în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, dar și în cadrul ANAF, unde a condus Administrația Finanțelor Publice Teleorman.

Experiența sa administrativă a contribuit la revenirea în funcția de prefect, într-un context în care autoritățile au operat schimbări la nivel național.

De ce au avut loc aceste schimbări în prefecturi

Modificările din administrația locală au fost generate de decizia PSD de a se retrage din guvern, înaintea depunerii moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan. În urma acestei decizii, un număr semnificativ de oficiali și-au dat demisia: 49 de secretari și subsecretari de stat, 22 de prefecți și 36 de subprefecți.

În același timp, Guvernul a adoptat un pachet amplu de hotărâri privind eliberări și numiri în funcții, inclusiv în cazul județului Teleorman, unde Vera Mitran a fost instalată din nou în funcția de prefect.

Toate aceste schimbări ar putea fi doar temporare. Pe 5 mai este programată dezbaterea și votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului. În cazul în care moțiunea va trece, actuala structură administrativă ar putea fi din nou modificată, iar funcțiile recent ocupate ar putea suferi noi schimbări.

