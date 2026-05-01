Monica Tatoiu, dezvăluiri cutremurătoare: „Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj” / De ce nu e de acord cu divorțul în familiile cu copii

Traian Avarvarei
01 mai 2026, 14:29
Monica Tatoiu. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Monica Tatoiu despre al doilea ei soț
  2. Tatoiu: Când faci un copil, trebuie să ții cu dinții de familie

Monica Tatoiu a susținut că al doilea ei soț „s-a aruncat de la etaj” pentru că „era nebun”. Fosta afaceristă este la a treia căsnicie și are un băiat împreună cu Victor Tatoiu.

Ce a spus Monica Tatoiu despre al doilea ei soț

Ea a povestit că primul mariaj, început la doar 22 de ani, a fost mai degrabă rezultatul unei ambiții personale și nu a rezistat din cauza infidelității chiar de la început. Iar finalul celei de-a doua căsnicii a fost chiar tragic.

„Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj, că era nebun, dar eu am fost de vină că m-am căsătorit cu el. Mi-am asumat vina”, a povestit Monica Tatoiu, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit VIVA!.

Tatoiu: Când faci un copil, trebuie să ții cu dinții de familie

Fosta afaceristă a explicat și de ce nu e de acord cu divorțul în familiile în care există copii.

„Mama mea a fost înșelată la greu de tatăl meu, dar eu și fratele meu avem o viață echilibrată, pentru că mama s-a sacrificat. (…)

Până faci un copil, divorțezi, dar în momentul când faci un copil trebuie să ții cu dinții de familie. Nu există nu-l mai iubesc. (…)

Eu am salvat multe cupluri de la divorț încercând să vadă în timp ce traume sunt în sufletul unui copil din familia în care părinții divorțează”, a mai susținut Monica Tatoiu.

Citește și...
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Monden
„Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
Monden
Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
Monden
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dragoste tot mai trainică pe zi ce trece. Sfatul primit de la Pavel Stratan: „Ne imaginăm că în jurul nostru există o sferă de sticlă”
Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Monden
Soția lui Florin Prunea, acuzații dure. Ce spune despre Lăcrămioara, actuala iubită a fostului portar: „A stat la pândă să facă un copil cu el”
Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
Monden
Oana Roman, revoltată de comportamentul unora la cinema: „Atât de deranjant, atâta nesimțire. Bă, stai dracu’ acasă!”
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Politică
Iulia Albu: „Penibilul în care se scaldă clasa politică din România a atins cote la care Caragiale nici nu putea să viseze”
Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026
Monden
Ce onorarii au artiștii din „Generația de Aur” la nunți. Sumele cerute de Saveta Bogdan, Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda în 2026
„Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical
Monden
„Cu Țiriac m-am simțit regina reginelor!”: Ce spune Laurette despre Ion Țiriac în plin scandal medical
Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
Monden
Cum s-au afișat Regina Camilla și Melania Trump în fața invitaților la dineu de stat
„Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei
Monden
„Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei
Ultima oră
16:25 - „Am venit să-ți fac o surpriză”: Adevărul despre episodul care era să îi despartă pe Wilmark și soția sa
16:24 - Petre Roman, adevărul despre pensia de la stat. Câți bani încasează, de fapt, fostul premier: „Am avut 50 de ani de muncă”
15:59 - Ce acțiuni are Peiu (AUR) la companiile de stat. Oana Gheorghiu: Oare cum se înțelege investitorul Peiu cu parlamentarul Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat?
15:45 - Fost primar al Iașiului, condamnat la 19 ani de închisoare pentru viol, a fost prins în Italia
15:21 - Lista sponsorilor AUR în 2025: peste 5,3 milioane de euro încasate de partid
15:17 - Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
14:59 - Bolojan, reacție după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența” (VIDEO)
14:58 - Ilie Bolojan le-a bătut obrazul PSD-iștilor. Ce l-a deranjat extrem de tare pe premier: „Este o lipsă de politețe și de respect”
14:54 - Newsweek: Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
14:25 - Trump ține la imaginea lui. Refuză să poarte vesta antiglonț pentru că nu i-ar avantaja silueta: „Nu știu dacă vreau să arăt ca și cum aș avea cu 10 kilograme mai mult”