Monica Tatoiu a susținut că al doilea ei soț „s-a aruncat de la etaj” pentru că „era nebun”. Fosta afaceristă este la și are un băiat împreună cu Victor Tatoiu.

Ce a spus Monica Tatoiu despre al doilea ei soț

Ea a povestit că primul mariaj, început la doar 22 de ani, a fost mai degrabă rezultatul unei ambiții personale și nu a rezistat din cauza infidelității chiar de la început. Iar finalul celei de-a doua căsnicii a fost chiar tragic.

„Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj, că era nebun, dar eu am fost de vină că m-am căsătorit cu el. Mi-am asumat vina”, a povestit Monica Tatoiu, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit

Tatoiu: Când faci un copil, trebuie să ții cu dinții de familie

Fosta afaceristă a explicat și de ce nu e de acord cu divorțul în familiile în care există copii.

„Mama mea a fost înșelată la greu de tatăl meu, dar eu și fratele meu avem o viață echilibrată, pentru că mama s-a sacrificat. (…)

Până faci un copil, divorțezi, dar în momentul când faci un copil trebuie să ții cu dinții de familie. Nu există nu-l mai iubesc. (…)

Eu am salvat multe cupluri de la divorț încercând să vadă în timp ce traume sunt în sufletul unui copil din familia în care părinții divorțează”, a mai susținut Monica Tatoiu.