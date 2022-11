Ministrul de Externe slovac, reacție dură după apariția lui Viktor Orban cu fularul imprimat cu imaginea Ungariei Mari: „Este vârful unui iceberg”

Ministrul de Externe slovac, Rastislav Kacer, a oferit primele declarații despre cu un fular cu Ungaria Mare.

Declarațiile lui Rastislav Kacer despre gestul lui Orban

Rastislav Kacer, a declarat că decizia lui de a veni la meciul de fotbal cu un fular cu imaginea Ungariei Mari trebuie percepută în contexttul evenimentelor, conform Agerpres.

Kacer consideră că unele simboluri pot fi interpretate diferit în funcție de percepția fiecăruia, reliefând totodată reacțiile negative ale altor țări.

”Dacă cineva ar face asta din când în când, am putea să închidem galant ochii, cu un zâmbet. Dar noi percepem acest gest în contextul evenimentelor care au loc. Este vârful unui iceberg şi un moment în care trebuia să se ia poziţie”, a declarat ministrul slovac.

Kacer susține că maghiarii se simt în Slovacia ca acasă

Ministrul a făcut marți o postare pe Facebook în care a afirmat că maghiarii din Slovacia se simt ca în propria casă și că aparțin de loc la fel ca cetățenii țării. ”Dar ceea ce nu-şi are locul în relaţiile noastre este iredentismul şi revizionismul. Am văzut unde au dus astfel de sentimente şi planuri în 1939 şi le putem vedea astăzi în Ucraina sub forma agresiunii Rusiei”, a scris Kacer.

Apariția lui Viktor Orban a creat mule controverse la nivel internațional, România și Cehia fiind de părere că gestul său a fost inacceptabil. Însă nu au fost singurele țări cu această părere, alte țări printre care Ucraina şi Croaţia, au reacţionat asemănător, aminteşte TASR. Ungaria Mare includea părţi din Serbia şi Ucraina, precum şi părţi din Slovacia, Austria, Croaţia şi România, membre ale UE.