Ilie Bolojan, despre moțiunea PSD-AUR. Cum apreciază șansele de a conduce un guvern minoritar

Premierul Ilie Bolojan susține că va rămâne la conducerea atât timp cât va avea sprijin în Parlament. Pe de altă parte, el a atras atenția că, în cazul demiterii cabinetului său, cele două partide care au inițiat trebuie să se gândească ce pun în loc.

Ilie Bolojan despre continuarea guvernării

a declarat, într-o emisiune la Digi 24, că va rămâne la conducerea guvernului atât timp cât va avea sprijin în parlament. Ilie Bolojan a atras atenția că după demiterea guvernului pe care îl conduce, autorii moțiunii de cenzură trebuie să se gândească la următorul pas, la ce va urma.

„Voi face ce am făcut și până acum, asigur gestiunea Guvernului cât timp acest Guvern are un sprijin parlamentar. Problema pe care o avem este că atunci când acționezi pentru a dărâma un guvern, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, care este următorul pas”, a spus premierul.

Potrivit spuselor sale, în acest moment, prin depunerea moțiunii de cenzură, pregătește o nouă alianță de guvernare, cu AUR.

„N-am constatat până acum că se discută astfel de lucruri. Această acțiune, sigur, PSD, care a dinamitat guvernarea, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește practic o nouă alianță. Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează”, a mai spus Bolojan.

Premierul nu vede altă soluție în locul guvernului său

În acest context, Ilie Bolojan a declarat că nu renunță la ideea unui guvern minoritar. Actualul premier consideră că în afara sa nu există alternativă la guvernare. Drept care, spune, face ceea ce este necesar „pentru țară”

„Întotdeauna în proiectele pe care le-am avut am luptat până la capăt. Suntem în situația în care acest guvern va funcționa. Când nu va mai avea sprijin, se va intra într-o evoluție nouă. Dacă aș fi văzut că există o soluție, n-ar fi o problemă să mă retrag mâine, dar nu există soluții. Fac ce este necesar pentru țara noastră”, a precizat premierul.

Întrebat dacă este în căutarea unor parlamentari din opoziție, PSD, AUR, POT, SOS, care să susțină un guvern minoritar, premierul dă un răspuns interesant. El spune că nu a cumpărat oameni la bucată, dar nu exclude ideea că anumiți parlamentari ar accepta să discute pentru susținerea guvernului său.

„Nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii, ci pur și simplu se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. Dacă vor fi parlamentari care vor dori să discute despre o posibilă susținere, nu văd nicio problemă să se discute cu ei. Nu am cumpărat niciodată oameni la bucată. Problema nu este să fii pe o funcție sau alta, ci să îți asumi răspunderea și să duci lucrurile la capăt. Dacă stai doar pe o funcție și nu poți să faci ceea ce trebuie, mai bine nu o mai ocupi”, este de părere Bolojan.

Cum vede Ilie Bolojan situația după căderea guvernului

Premierul a declarat că, în eventualitatea căderii guvernului, va urma o perioadă de provizorat. Actualul cabinet va rămâne în funcție până la formarea altuia, cu un nou premier, însă va avea competențe limitate.

„Apare o perioadă de provizorat, în care guvernul rămâne pe mai departe până se formează un nou guvern, perioadă în care nu are competențe totale, are limitări. Această situație, mai ales acum când avem presiuni, este un incovenient. Cu cât se lungește mai mult, nu face decât să afecteze România. Problemele noastre principale în perioada următoare țin de accesarea fondurilor europene, țin de menținerea echilibrelor bugetare. Orice fel de perturbație înseamnă scăderea încrederii în România.

Când vine un guvern care nu generează încredere, costurile se ridică pe termen lung. Fiecare cetățean, direct sau indirect, va plăti niște bani în plus pentru aceste costuri. Probleme de creșteri de costuri, de instabilitate financiară, o nouă dezamăgire pentru oameni. Dacă nu menținem actuala direcție, lucrurile vor degenera”, a mai explicat premierul.