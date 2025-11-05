B1 Inregistrari!
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor

Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor

Iulia Petcu
05 nov. 2025, 19:15
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Ministerul Educației - România / Facebook
Cuprins
  1. De ce elevii români au un program zilnic încărcat
  2. Ce presupune reducerea numărului de ore pe zi
  3. Cum se compară România cu țările din spațiul OECD
  4. Care sunt efectele vacanțelor prea lungi
  5. Ce recomandări face OECD autorităților

Durata anului școlar și programul zilnic al elevilor revin în centrul dezbaterilor. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat într-un podcast realizat de elevii Liceului „Danubius” de ce elevii români petrec multe ore la școală, deși anii de studiu sunt mai scurți comparativ cu alte țări.

De ce elevii români au un program zilnic încărcat

Potrivit Ministrului Educației, România are un an școlar mai scurt decât media internațională, dar cu prea multe vacanțe. „Motivul pentru care avem mai puține ore într-un an școlar față de media OECD, dar în același timp avem multe ore într-o zi, este pentru că noi am ales să avem mai multe săptămâni de vacanță”, a explicat Daniel David.

Oficialul consideră că această structură duce la un volum orar zilnic mai mare, pentru a compensa perioada extinsă de vacanțe. România are, astfel, un sistem educațional care comprimă orele de curs într-un număr redus de săptămâni.

Ce presupune reducerea numărului de ore pe zi

Daniel David a subliniat că o eventuală reducere a programului zilnic ar însemna automat și mai puține vacanțe. „Eu pot să fiu de acord să reducem numărul de ore pe parcursul săptămânii, dar atunci va trebui să reducem și numărul săptămânilor de vacanță. Nu poți să ai și una și alta”, a spus ministrul.

Acesta a explicat că pentru clasele primare și gimnaziale, România are un volum anual total de ore mai mic decât media OECD. Totuși, zilele de școală sunt mult mai aglomerate decât în alte țări, ceea ce poate afecta echilibrul dintre învățare și odihnă.

Cum se compară România cu țările din spațiul OECD

Datele din analiza „Cum este organizat anul școlar în țările OCDE?”, realizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că România oferă un număr total de ore mai mic decât media internațională. Elevii din ciclul primar acumulează aproximativ 3.600 de ore de studiu, iar cei din gimnaziu circa 4.000 de ore. Doar câteva state din regiune (Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia) au un volum total mai mic, relatează stiripesurse.ro.

În același timp, elevii români beneficiază de cele mai lungi vacanțe, depășiți doar de Letonia, Grecia și Lituania.

Care sunt efectele vacanțelor prea lungi

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avertizează că pauzele extinse pot afecta performanțele elevilor din familii vulnerabile. Aceștia au mai puțin acces la activități educaționale suplimentare în timpul vacanțelor.

Studiul notează că „vacanțele extinse exacerbează inegalitățile educaționale”, întrucât unii elevi revin la școală cu decalaje mari față de colegii lor.

Ce recomandări face OECD autorităților

Pentru a limita aceste efecte, unele state OECD discută scurtarea vacanței de vară sau redistribuirea perioadelor libere pe parcursul anului. Totuși, aceste propuneri se lovesc de opoziția părinților, profesorilor și elevilor.

Concluzia raportului este clară: România se află într-un echilibru fragil între nevoia de învățare și cea de odihnă. OECD recomandă autorităților să analizeze structura actuală și să caute soluții care să crească eficiența orelor de curs, fără a elimina perioadele de repaus esențiale.

