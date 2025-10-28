B1 Inregistrari!
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile"

Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”

28 oct. 2025, 18:20
Daniel David, noi clarificări în scandalul burselor: „Nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile”
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Care sunt prioritățile pe termen scurt pe care le are Ministerul Educației
  2. Ce spune Daniel David despre bursele studenților
  3. Ce priorități pe termen mediu și lung are Ministerul Educației

Sistemul de educație din România a trecut printr-o serie de modificări de la începutul anului școlar, mare parte dintre ele fiind rezultate ale măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Într-o interviu recent, Daniel David a vorbit despre prioritățile pe care le are Ministerul Educației în acest moment.

Care sunt prioritățile pe termen scurt pe care le are Ministerul Educației

Daniel David a împărțit obiectivele pe care le are Ministerul în priorități pe termen scurt, lung și mediu. Printre cele care necesită o rezolvare rapidă se numără și deblocarea posturilor din sistemul de învățământ.

„Vă spun prioritățile principale pe termen scurt, mediu și lung. Pe termen scurt este deblocarea posturilor, avem angajările blocate, este foarte important să deblocăm și sper să obținem acest lucru la începutul anului”, a declarat Daniel David, potrivit Adevărul.

O altă măsură urgentă este revizuirea sistemului de plată la oră, din învățământul preuniversitar. O problemă a actualului sistem nu este corectitudinea de calcul, ci faptul că nu este suficient de motivat pentru cadrele didactice.

„Modalitatea de calcul a fost relativ corectă, prin noul calcul salariul se raporta la timpul de lucru, dar salariul nefiind foarte mare nu este motivant. Trebuie să găsim o formulă pentru a corecta acest lucru”, a spus el.

Ce spune Daniel David despre bursele studenților

Măsurile de austeritate care au tăiat bursele studenților au stârnit proteste în rândul tinerilor. S-a lăsat cu manifestații în stradă și petiții, iar acum, după ce apele par să se fi calmat, Daniel David vine cu clarificări.

Ministrul Educației susține că au început discuțiile cu Ministerul Fondurilor Europene, urmând ca banii pentru burse, atât cele studențești, cât și cele de performanță ale elevilor, să provină atât din fonduri bugetare, cât și europene.

„Bugetul de stat va trebui combinat cu fondurile europene, fiindcă nu vom avea resurse, cel puțin anul viitor, dar am început discuțiile cu Ministerul Fondurilor Europene”, a precizat ministrul.

O altă măsură care a creat vâlvă în rândul românilor a fost cea a comasărilor. Daniel David este de părere că acest proces trebuie să continue, însă trebuie făcut cu mare atenție.

„Suntem atenți la comasările pe care le-am făcut, vor trebui făcute și mai multe, pentru că sistemul nostru este unul fragmentat, dar au fost făcute pe repede înainte”, a adăugat el.

Ce priorități pe termen mediu și lung are Ministerul Educației

Pe termen mediu, una dintre prioritățile Ministerului Educației este salarizarea unitară.

„Va fi important să fim toți de aceeași parte a baricadei, ca promisiunea făcută educației să fie respectată, și anume salariul pentru profesorul debutant și asistent să înceapă de la salariul mediu brut”, a spus Daniel David.

În ceea ce privește obiectivul pe termen lung, Daniel David este de părere că Ministerul ar trebui să țintească spre un cadru stabil de finanțare pentru educație și cercetare.

„Este important să convingem factorul politic că bugetul educației și al cercetării, acum că am început să însănătoșim, este deja gata să asimileze resurse financiare pentru a le folosi eficient”, a spus ministrul.

Pentru ca acest obiectiv să poată deveni realitate, este important să se respecte trei principii:

„Primul, în fiecare an bugetul să fie mai mare decât în cel precedent — nu am specificat cu cât, pentru că trebuie să fim realiști. Al doilea, să ținem cât mai mult împreună cele două domenii, educația și cercetarea. Iar al treilea este că orice măsură mare trebuie să se încadreze în reperele OECD și UE”, a mai explicat Daniel David.

