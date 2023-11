Nicolae Ciucă își susține intenția de a candida la alegerile prezidențiale: Nu am lansat în nume personal această idee. Ca lider al PNL, fac ceea ce-mi cere partidul (VIDEO)

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a susținut, vineri, o conferință de presă, de la Regionala OFL Oltenia, din Drobeta Turnu Severin.

Liderul PNL a fost întrebat dacă mai susține ideea de a candida la alegerile prezidențiale.

„Nu am lansat în nume personal această idee, a fost o discuție în marja deciziei pe care am luat-o la Sinaia, ca PNL să abordeze anul electoral 2024 cu propriile forțe, sub motto-ul ‘Prin noi înșine’ și atunci, în cadrul discuțiilor, a fost clar o întrebare: ‘noi ne angajăm, dumneavoastră ce faceți?’ și am spus, ca lider al PNL, fac ceea ce-mi cere partidul. Sunt liderul partidului și este normal să ducem, la îndeplinire, nu pot să mă îndrept către oricare dintre colegii mei sa le cer ceva, și eu să mă dau la o parte”, a transmis președintele PNL, Nicolae Ciucă.