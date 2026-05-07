Cazurile de hantavirus raportate în ultimele zile la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic au ridicat semne de întrebare și în Europa, inclusiv în România. Autoritățile sanitare române transmit însă că, în acest moment, nu există motive reale de alarmă, iar specialiștii monitorizează permanent situația internațională.

Ce spun autoritățile din România despre riscul de hantavirus

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că informațiile primite de la specialiștii din sănătate publică nu indică un pericol imediat pentru populația din România. Oficialul a precizat că evaluările făcute până acum susțin poziția comunicată deja de experți.

„Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aţi văzut un comunicat de presă al lor, nu există motive de îngrijorare în România. S-au dat elementele care sunt de specialitate”, a afirmat Cseke Attila, joi, într-o conferinţă de presă.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în perioada 2023–2026, , dintre care unul singur în acest an.

Ce se întâmplă pe nava de croazieră din Atlantic

Focarul care a atras atenția comunității medicale internaționale a apărut la bordul unei nave de croazieră aflate în Oceanul Atlantic. Până acum, trei persoane au murit, iar alte cazuri suspecte sunt analizate de specialiști, relatează Antena3.

În același timp, peste 150 de oameni au rămas la bord în timp ce autoritățile sanitare și echipele medicale încearcă să controleze situația și să limiteze eventuale noi infectări.

Cum se transmite virusul și cât de mare este riscul

Specialiștii explică faptul că infecția este o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate. Modul de contaminare poate varia, dar implică de regulă expunerea indirectă la excrețiile acestora.

analizează inclusiv posibilitatea unei transmiteri între oameni, însă evaluarea actuală rămâne una liniștitoare. Potrivit OMS, riscul pentru Europa și pentru „restul lumii” este, în acest moment, „scăzut”.