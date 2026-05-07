B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar după alerta cu hantavirus din Atlantic. Cseke Attila: „Nu există motive de îngrijorare în România”

Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar după alerta cu hantavirus din Atlantic. Cseke Attila: „Nu există motive de îngrijorare în România”

Iulia Petcu
07 mai 2026, 23:57
Ministerul Sănătății transmite un mesaj clar după alerta cu hantavirus din Atlantic. Cseke Attila: „Nu există motive de îngrijorare în România”
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Cuprins
  1. Ce spun autoritățile din România despre riscul de hantavirus
  2. Ce se întâmplă pe nava de croazieră din Atlantic
  3. Cum se transmite virusul și cât de mare este riscul

Cazurile de hantavirus raportate în ultimele zile la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic au ridicat semne de întrebare și în Europa, inclusiv în România. Autoritățile sanitare române transmit însă că, în acest moment, nu există motive reale de alarmă, iar specialiștii monitorizează permanent situația internațională.

Ce spun autoritățile din România despre riscul de hantavirus

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că informațiile primite de la specialiștii din sănătate publică nu indică un pericol imediat pentru populația din România. Oficialul a precizat că evaluările făcute până acum susțin poziția comunicată deja de experți.

„Din ceea ce mi-au comunicat cei de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aţi văzut un comunicat de presă al lor, nu există motive de îngrijorare în România. S-au dat elementele care sunt de specialitate”, a afirmat Cseke Attila, joi, într-o conferinţă de presă.

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că, în perioada 2023–2026, în România au fost confirmate 15 infecții cu hantavirus, dintre care unul singur în acest an.

Ce se întâmplă pe nava de croazieră din Atlantic

Focarul care a atras atenția comunității medicale internaționale a apărut la bordul unei nave de croazieră aflate în Oceanul Atlantic. Până acum, trei persoane au murit, iar alte cazuri suspecte sunt analizate de specialiști, relatează Antena3.

În același timp, peste 150 de oameni au rămas la bord în timp ce autoritățile sanitare și echipele medicale încearcă să controleze situația și să limiteze eventuale noi infectări.

Cum se transmite virusul și cât de mare este riscul

Specialiștii explică faptul că infecția este o boală transmisă de la animale la oameni, în special prin contactul cu rozătoare infectate. Modul de contaminare poate varia, dar implică de regulă expunerea indirectă la excrețiile acestora.

Organizația Mondială a Sănătății analizează inclusiv posibilitatea unei transmiteri între oameni, însă evaluarea actuală rămâne una liniștitoare. Potrivit OMS, riscul pentru Europa și pentru „restul lumii” este, în acest moment, „scăzut”.

Tags:
Citește și...
Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
Politică
Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
Politică
Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
Ilie Bolojan și Dominic Fritz au bătut palma. Ce decizie au luat și ce mesaj comun au transmis după discuțiile cu Nicușor Dan: „O facem pentru România”
Politică
Ilie Bolojan și Dominic Fritz au bătut palma. Ce decizie au luat și ce mesaj comun au transmis după discuțiile cu Nicușor Dan: „O facem pentru România”
Ciucu vorbește despre varianta Predoiu premier și îl ironizează pe Grindeanu: „A mai fost dat afară de la guvernare de către PSD”
Politică
Ciucu vorbește despre varianta Predoiu premier și îl ironizează pe Grindeanu: „A mai fost dat afară de la guvernare de către PSD”
Condiția crucială impusă de PNL pentru revenirea la guvernare. Ciprian Ciucu: „Ilie Bolojan a fost atacat pe toate părțile planificat”
Politică
Condiția crucială impusă de PNL pentru revenirea la guvernare. Ciprian Ciucu: „Ilie Bolojan a fost atacat pe toate părțile planificat”
Ilie Bolojan a mers la Cotroceni să discute cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Politică
Ilie Bolojan a mers la Cotroceni să discute cu Nicușor Dan. Ce variante sunt pe masa negocierilor
Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
Politică
Sute de milioane de euro, pierdute din PNRR. Radu Oprea o acuză pe Oana Gheorghiu: „Cam scumpă ‘jucăria’, doamnă”
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Politică
Răsturnare de situație. Ilie Bolojan, propus din nou prim-ministru? Ce plan are PNL după căderea Guvernului
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Politică
Ce se negociază în discuțiile informale de la Cotroceni. Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Nicușor Dan: refacerea coaliției rămâne prima opțiune.
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Politică
Cutremur pe scena politică. Nicușor Dan, suspendat după demiterea lui Bolojan? Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile
Ultima oră
23:56 - Hotelierii din SUA, dezamăgiți înainte de Cupa Mondială 2026. Valul de turiști încă nu a apărut
23:25 - Shakira revine în universul FIFA cu noul imn al Cupei Mondiale din 2026. Cum arată primele imagini filmate pe Maracana (VIDEO)
23:24 - Charles Duke, unul dintre cei 12 oameni care au pășit pe Lună, a ajuns în România și i-a inspirat pe tineri: „Țineți-vă antenele ridicate”
22:54 - Deputații din Republica Moldova vor fi obligați să vorbească limba română în plen. Ce reguli noi apar la Chișinău
22:46 - Fritz crede că interimatul lui Bolojan va fi lung: „Cum umblă PSD zilele astea, ca o gâină fără cap, nu am o foarte mare încredere că vor reuși să alcătuiască rapid o majoritate”. Ce spune despre o altă variantă de premier (VIDEO)
22:42 - Căpușele au invadat parcurile și pădurile. Ce trebuie să faci imediat dacă descoperi una pe piele
22:14 - Portugalia și Italia nu renunță la controlul biometric pentru cetățenii britanici. Ce probleme provoacă sistemul EES
22:04 - Un bărbat a făcut un salt cu parașuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea. Poliția a deschis o anchetă
21:55 - Dominic Fritz a explicat ce presupune, mai exact, acordul PNL-USR: „Cred că e direcția bună, mulți îmi spun asta”. Atac direct către Simion
21:40 - Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile