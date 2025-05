Nicușor Dan, atac la adresa lui George Simion: „Nu reușiți să proiectați decât haos! Ăsta e motivul pentru care românii o să plătească facturi mai mari”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a prezentat în cadrul dezbaterii prezidențiale de joi car esunt principalele măsuri care trebuie luate pentru redresarea situației bugetare a României.

„Eu sunt cineva care înainte de a promite a făcut. Am făcut lucrul ăsta la Primăria Capitalei. Am găsit o datorie de trei sferturi din bugetul anual și am redresat șia stăzi avem un raiting individual 4 trepte peste raitingul național. Spune cineva care a făcut ceva în zona financiară.

Am avut o politică nesăbuită guvernamentală ani de zile și sunt patru lucruri pentru echilibrare financiară:

Absorbția fondurilor europene. Mai important, și aici președintele are un rol important, marea evaziune fiscală. Asta legat de venituri Limitarea cheltuielilor nesăbuite ale statului: borduri, panseluțe și multe altele. Eliberarea pilăraiei din companiile de stat”, a precizat Nicușor Dan.

Acesta a lansat și un atac la adresa contracandidatului său, George Simion, despre care a spus că trezește neîncrederea în mediul de afaceri, motiv care a dus la scăderea leului în raport cu euro:

„Cum explică creșterea cursului? Și o să îi dau eu răspunsul. Creșterea cursului vine din neîncrederea mediului financiar pentru ce poate să facă un președinte Simion, pentru că vorbește de referendum pentru Turul doi înapoi, vorbește de alegeri anticipate, de naționalizare, de Călin Georgescu, prim-ministru al României. Ăsta e motivul pentru care mediul de afaceri nu are încredere. Ăsta e motivul pentru care o să avem inflație, ăsta e motivul pentru car eoamenii o să plătească rate mai mari la creditele lor, pentru care firmele o să plătească dobânzi mai mari, ăsta e motivul pentru care românii o să plătească facturi mai mari. Nu reușiți să proiectați încredere, pentru că nu reușiți să proiectați decât haos”.