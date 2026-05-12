Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război

Oferta șantierului românesc era de 457 de milioane de euro

Un nou scandal privind achizițiile strategice ale statului ridică semne serioase de întrebare după ce oferta Damen Shipyards Galați pentru construcția unor nave militare a fost ignorată, deși era semnificativ mai avantajoasă financiar.

Pe 9 septembrie 2025, Damen Galați a transmis o ofertă totală de 457 de milioane de euro pentru patru nave: două nave de patrulare maritimă și două nave pentru intervenții scafandri.

Concret, oferta prevedea:

200 de milioane de euro pentru fiecare navă de patrulare (400 milioane euro total)

28,5 milioane de euro pentru fiecare navă destinată intervenției scafandrilor (57 milioane euro total)

Astfel, întregul pachet putea fi realizat în România pentru 457 de milioane de euro.

Trei luni mai târziu, statul aproape a dublat costurile

Pe 26 ianuarie 2026, Guvernul a publicat lista programelor pe care România intenționa să le deruleze prin .

În document, cele două nave de patrulare maritimă apăreau deja cu un buget de 700 de milioane de euro, iar cele două nave pentru intervenția scafandrilor cu 57 de milioane de euro.

Totalul ajungea astfel la 757 de milioane de euro — cu 300 de milioane peste oferta Damen Galați.

Situația a devenit și mai controversată pe 28 aprilie 2026, când o nouă listă oficială a ridicat din nou costurile:

navele de patrulare: 836 milioane de euro

navele pentru scafandri: 84 milioane de euro

Totalul final: 920 de milioane de euro.

De la 457 la 920 de milioane de euro

Diferența este uriașă: de la oferta inițială de 457 de milioane de euro făcută de Damen Galați, statul român a ajuns să prevadă un buget de 920 de milioane de euro — adică cu 463 de milioane mai mult, după cum arată documentele analizate de .

Practic, România riscă să plătească aproape dublu pentru aceleași capabilități navale, deși acestea puteau fi construite într-un șantier local, cu impact direct asupra economiei naționale și asupra locurilor de muncă din industria navală românească.

Explicația oficială: bani pentru Damen Mangalia

Diferența de la 757 la 920 de milioane de euro ar fi fost justificată prin faptul că o parte din sumă urma să fie direcționată către investiții la șantierul naval Damen Mangalia, intrat între timp în faliment.

Totuși, criticii susțin că această explicație nu răspunde la întrebarea esențială: de ce a fost ignorată oferta mai ieftină și deja existentă de la Damen Galați, un șantier performant și profitabil, în favoarea unor costuri mult mai mari suportate din bani publici.