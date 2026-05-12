Damen Galați, refuzată pentru o ofertă cu sute de milioane mai scumpă. Statul ajunge să plătească aproape dublu pentru navele de război

Un nou scandal legat de achizițiile strategice ale statului scoate la iveală o decizie controversată a Guvernului condus de Ilie Bolojan. Oferta venită din partea Damen Galați pentru constrirea de nave de război ar fi fost ignorată, deși era semnificativ mai ieftină, în favoarea unei variante din străinătate, la un preț aproape dublu.
Un nou scandal privind achizițiile strategice ale statului ridică semne serioase de întrebare după ce oferta Damen Shipyards Galați pentru construcția unor nave militare a fost ignorată, deși era semnificativ mai avantajoasă financiar.
Pe 9 septembrie 2025, Damen Galați a transmis o ofertă totală de 457 de milioane de euro pentru patru nave: două nave de patrulare maritimă și două nave pentru intervenții scafandri.
Concret, oferta prevedea:
Astfel, întregul pachet putea fi realizat în România pentru 457 de milioane de euro.
Pe 26 ianuarie 2026, Guvernul a publicat lista programelor pe care România intenționa să le deruleze prin programul SAFE.
În document, cele două nave de patrulare maritimă apăreau deja cu un buget de 700 de milioane de euro, iar cele două nave pentru intervenția scafandrilor cu 57 de milioane de euro.
Totalul ajungea astfel la 757 de milioane de euro — cu 300 de milioane peste oferta Damen Galați.
Situația a devenit și mai controversată pe 28 aprilie 2026, când o nouă listă oficială a ridicat din nou costurile:
Totalul final: 920 de milioane de euro.
Diferența este uriașă: de la oferta inițială de 457 de milioane de euro făcută de Damen Galați, statul român a ajuns să prevadă un buget de 920 de milioane de euro — adică cu 463 de milioane mai mult, după cum arată documentele analizate de stiripesurse.ro.
Practic, România riscă să plătească aproape dublu pentru aceleași capabilități navale, deși acestea puteau fi construite într-un șantier local, cu impact direct asupra economiei naționale și asupra locurilor de muncă din industria navală românească.
Diferența de la 757 la 920 de milioane de euro ar fi fost justificată prin faptul că o parte din sumă urma să fie direcționată către investiții la șantierul naval Damen Mangalia, intrat între timp în faliment.
Totuși, criticii susțin că această explicație nu răspunde la întrebarea esențială: de ce a fost ignorată oferta mai ieftină și deja existentă de la Damen Galați, un șantier performant și profitabil, în favoarea unor costuri mult mai mari suportate din bani publici.