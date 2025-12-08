Președintele României, Nicușor Dan, a acordat un interviu exclusiv publicației franceze Le Monde, în care a discutat despre anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Dan a subliniat importanța colectării și publicării unui raport detaliat care să clarifice circumstanțele acestei decizii controversate.

Interviul vine pe fondul unor speculații intense cu privire la influența unor factori externi, în special din partea Rusiei, în procesul electoral din România. Acesta este un subiect de maxim interes atât pentru publicul românesc, cât și pentru comunitatea internațională.

Când va fi gata raportul

În cadrul interviului, Nicușor Dan a afirmat că lucrează intens la un raport care va include toate informațiile relevante despre anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. El a estimat că acest document va fi finalizat în două-trei luni și va oferi o imagine clară asupra evenimentelor care au condus la această decizie.

Acest raport este așteptat să clarifice multe dintre întrebările ridicate de analiști politici și de cetățeni, contribuind la o mai bună înțelegere a situației și la asigurarea transparenței procesului electoral din România.

Influența rusă și dovezile existente. Ce dezvăluiri a făcut Nicușor Dan pentru Le Monde

Una dintre cele mai alarmante dezvăluiri făcute de Nicușor Dan este existența unor informații care sugerează o influență rusă în procesul electoral. Acesta a menționat că există suficiente dovezi care, odată centralizate, pot demonstra implicarea unor entități ruse în .

Aceste acuzații sunt extrem de serioase și, dacă se dovedesc a fi adevărate, ar putea avea consecințe semnificative asupra relațiilor internaționale ale României și asupra politicii interne.

Ce intenționează să mai facă Nicușor Dan, potrivit Le Monde

Nicușor Dan a subliniat că, pe lângă publicarea raportului, intenționează să colaboreze strâns cu instituțiile internaționale pentru a asigura integritatea viitoarelor procese electorale. El a subliniat importanța unei cooperări internaționale pentru a preveni influențele externe asupra democrației românești.

Președintele este hotărât să continue eforturile pentru transparență și integritate, promițând să facă publice toate informațiile relevante imediat ce acestea sunt disponibile.

Întrebat de jurnaliștii francezi dacă poate afirma, astăzi, că Rusia a manipulat acele alegeri, Nicușor Dan a spus:

“Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul Călin Georgescu.

Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a declarat președintele României, potrivit .

Ce spune Nicușor Dan despre decizia de a anula alegerile prezidențiale

Președintele a discutat și despre cele 20.000 de conturi TikTok activate chiar înainte de primul tur al prezidențialelor, legate de adrese IP din Turcia și de un serviciu de mesagerie rus. Nicușor Dan a afirmat că, potrivit rapoartelor, “TikTok se pregătise să blocheze o campanie în care informațiile [false] erau publicate de conturile în sine”.

„Dar rețeaua socială nu anticipase că aceste informații vor fi reluate și difuzate prin intermediul comentariilor la postări. Probabil că structuri informatice făceau acest lucru în mod automat. Întrebarea este cine se afla în spatele acestui lucru. Colaborăm cu Turcia, dar acest lucru necesită timp”, a adăugat el.

Întrebat dacă a fost o “decizie bună” anularea alegerilor, Nicușor Dan a răspuns: “Fără îndoială”.

Cât despre avansul partidului AUR, Nicușor Dan consideră că persoanele care susțin și votează acest partid “nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse”. “Dar nu au încredere în celelalte partide. Vor o schimbare, oricare ar fi ea. Acum, cum putem să le recâștigăm încrederea? Este necesar, și acest lucru va dura, ca autoritățile să lucreze pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață de aici, din România, nu atât de problemele geopolitice”, a mai adăugat președintele.