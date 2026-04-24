B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Două doctorițe din Bihor, în vizorul anchetatorilor. Suspiciuni de rețete fictive și bani încasați ilegal

Două doctorițe din Bihor, în vizorul anchetatorilor. Suspiciuni de rețete fictive și bani încasați ilegal

Ana Beatrice
24 apr. 2026, 13:36
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum operau doctorițele suspectate de fraudă
  2. Unde au avut loc perchezițiile și ce au vizat anchetatorii

Anchetă în județul Bihor! Două doctorițe au intrat în vizorul polițiștilor. Acestea sunt suspectate că ar fi decontat ilegal consultații și rețete fictive de la Casa Asigurărilor de Sănătate, informează Bihoreanul.

Cum operau doctorițele suspectate de fraudă

Polițiștii au efectuat nu mai puțin de 8 percheziții într-un dosar complex ce vizează abuz în serviciu, fals intelectual și fraudă informatică. Ancheta scoate la iveală practici cel puțin controversate. Una dintre doctorițe ar fi continuat să „profeseze” chiar și din vacanță, lăsându-și parafa pe mâna asistentei.

În tot acest timp, ar fi încasat bani de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru consultații și servicii medicale care, în realitate, nu erau efectuate de ea, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Unde au avut loc perchezițiile și ce au vizat anchetatorii

Conform unui comunicat transmis vineri de IPJ Bihor, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, au descins în forță cu o zi înainte.

Au fost puse în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. De asemenea, a fost emisă o ordonanță pentru ridicarea unor documente esențiale în anchetă.

Vizate au fost locuințele a două femei. Una are 51 de ani și este din Marghita, iar cealaltă are 45 de ani și este din comuna Sâniob. Au fost percheziționate și sediile a două cabinete medicale individuale.

Acțiunea face parte dintr-un dosar penal amplu, în care se fac cercetări pentru abuz în serviciu, fals intelectual și fraudă informatică.
Tags:
Ultima oră
