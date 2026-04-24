Anchetă în județul Bihor! Două doctorițe au intrat în vizorul polițiștilor. Acestea sunt suspectate că ar fi decontat ilegal consultații și rețete fictive de la , informează Bihoreanul.

Cum operau doctorițele suspectate de fraudă

Polițiștii au efectuat nu mai puțin de 8 percheziții într-un dosar complex ce vizează abuz în serviciu, fals intelectual și fraudă informatică. Ancheta scoate la iveală practici cel puțin controversate. Una dintre doctorițe ar fi continuat să „profeseze” chiar și din vacanță, lăsându-și parafa pe mâna asistentei.

În tot acest timp, ar fi încasat bani de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru consultații și servicii medicale care, în realitate, nu erau efectuate de ea, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Unde au avut loc perchezițiile și ce au vizat anchetatorii

Conform unui , polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, au descins în forță cu o zi înainte.

Au fost puse în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară. De asemenea, a fost emisă o ordonanță pentru ridicarea unor documente esențiale în anchetă.