Nicușor Dan, după fotografiile publicate de Elena Lasconi: „Trebuie să ne gândim pe cine a avantajat tipul acesta de dezinformare. Biata doamna Lasconi e o simplă unealtă” (VIDEO)

, primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a discutat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre fotografiile publicate de , joi seara.

El a mai menționat încă o dată că nu s-a întâlnit cu Victor Ponta sau Florian Coldea și consideră că fotografiile publicate sunt photoshopate. El sugerează că această dezinformare a fost benefică pentru Crin Antonescu, candidatul lui Marcel Ciolacu.

„Biata doamna Lasconi e o simplă unealtă”



Nicușor Dan a afirmat că acuzațiile sunt menite să-l defăimeze atât pe el, cât și pe Ponta, iar el însuși a fost ținta unor atacuri cibernetice în timpul campaniei.

“Cred că mulți din cei care se uită acum la noi s-au uitat la respectivele fotografii. Au venit mai mulți experți, care au spus că sunt photoshopate, ca să spun așa, adică sunt luate niște personaje și puse în alte locuri decât ele erau.

Nu m-am întâlnit cu Florian Coldea, nu m-am întâlnit cu Victor Ponta, e ceva foarte, foarte simplu. Dar trebuie să ne gândim pe cine a avantajat tipul acesta de dezinformare. Biata doamna Lasconi e o simplă unealtă, dar pe cine a avantajat să defăimezi 2 contracandidați, Victor Ponta și pe mine? Evident, pe candidatul sistemului, pe candidatul lui Marcel Ciolacu, pe Crin Antonescu, care, de altfel, întâmplător l-a și găsit, în momentul acela, în studioul unei televiziuni și s-a și apucat să bălăcărească pe cei 2 contracandidați, ca și cum lucrurile astea ar fi adevărate.”, a declarat candidatul independent la prezidențiale.

„Cine este beneficiarul acestui fapt? Este Crin Antonescu, candidatul lui Marcel Ciolacu”

Întrebat dacă Elena Lasconi ar fi fost “manevrată” în această operațiune de către coaliție, Nicușor Dan a răspuns:

“Eu nu pot să spun asta cu certitudine, că nu am probe. Dar cine este beneficiarul acestui fapt, prin care s-a aruncat o îndoială și asupra mea, și asupra lui Victor Ponta, este Crin Antonescu, candidatul lui Marcel Ciolacu”.

Candidatul independent la prezidențiale a fost întrebat și dacă se mai așteaptă și la alte astfel de “surprize”, că ar mai putea apărea, pe finalul campaniei.

“Mai sunt câteva ore, dacă apare, imediat ieșim și noi. Principala problemă este că noi, în campania asta, nu am discutat de problemele importante și în special eu am avut atac cibernetic. Am avut fluturași falși, 2 zile n-am putut să ne folosim rețele sociale. AEP-ul a venit și ne-a spus că ne-a făcut plângere penală pe care n-o găsește nimeni nicăieri. Nu mai spun de Biroul Electoral. A fost șicană după șicană și foarte, foarte mult zgomot a acoperit esența acestei campanii care este: noi am reușit în București și n-am furat în București, ei au eșuat în România și au furat în România. Asta, în opinia mea, e esența campaniei”.