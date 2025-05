Nicușor Dan: „Fără discuție că există o influență a sistemului asupra justiției”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a declarat luni seara în emisiunea „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că există o inffluență a sistemului asupra justiției, având în vedere că există persoane ocolite de răspunderea în fața legii:

„Fără discuție că există o influență a sistemului, sistem însemnând arhitectura de putere asupra justiției. Da, anumiți oameni sunt ocoliți.

Președintele are un rol în acest echilibru de putere, el este cel care numește procurorii șefi, el poate să participe și dacă este activ participă la ședințele CSM”.

Întrebat dacă va participa la ședințele CSM, Nicușor Dan a răspuns:

„Da, pentru că Justiția este ceva foarte foarte important”.

„Eu nu am văzut pe contracandidatul meu să se ducă în instanță. Am văzut mult scandal, urlete. La momentul potrivit am văzut înțelegeri cu PSD-ul, inclusiv la noi în Consiliul General”.