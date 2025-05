Nicușor Dan: „I-am asigurat pe liderii occidentali că România o să își păstreze direcția proeuropeană”

Nicușor Dan a declarat duminică într-o intervenție în emisiunea “Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu”, că în mandatul său de președinte, România va avea o traiectorie stabilă în domeniul politicii externe și că o să își păstreze direcția proeuropeană:

“O să fie extrem de predictibilă și cu nuanțele tehnice. Am vorbit aseară cu Emmanuel Macron, am vorbit astăzi cu doamna Metsola, am vorbit cu Mark Rutte.

I-am asigurat că România o să își păstreze direcția proeuropeană, angajamentele în interiorul NATO. O să fie un Summit foarte important NATO la sfârșit de iunie, în care o să discutăm , și de asta e important să am discuții cu clasa politică înainte, o să ne angajăm un calendar de cheltuieli militare.

Chestiuni concrete, dar direcția este clară”.