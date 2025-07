Nicușor Dan, în vizită oficială în Austria: „După o perioadă relativ tensionată între țările noastre, e momentul să începem un nou capitol în relația noastră bilaterală” / Ce a discutat cu omologul său austriac (VIDEO)

Președintele României, , a susținut, vineri, o declarație comună de presă alături de omologul său austriac, . Nicușor Dan a declarat, la Salzburg, că, după o perioadă tensionată între România și Austria, este momentul să se înceapă un nou capitol în relațiile bilaterale.

De asemenea, a menționat sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la OCDE.

Cuprins:

Ce a declarat Nicușor Dan în cadrul declarației comune de presă, alături de omologul său austriac

Ce au discutat cei doi președinți, Nicușor Dan și Alexander Van der Bellen

Ce a declarat Nicușor Dan în cadrul declarației comune de presă, alături de omologul său austriac?

“Vreau să încep prin a mulțumi domnului președinte Van der Bellen pentru invitație și pentru primirea călduroasă pe care mi-a făcut-o.

Sunt onorat să fiu invitat la deschiderea acestui festival renumit, dar mai ales am apreciat și am dat foarte repede curs acestei invitații, pentru că, după o perioadă relativ … să-i spunem – tensionată între țările noastre e momentul să începem un nou capitol în relația noastră bilaterală și mă bucur că discuțiile de azi au fost în această direcție și, de asemenea, după cum știți, mă voi întâlni mâine și cu domnul cancelar Stocker.

O direcție în care am discutat despre aprofundarea legăturilor noastre este regiunea Dunării, care este o oportunitate economică pentru toate țările riverane. Am discutat, bineînțeles, de relația noastră economică actuală. Așa cum domnul președinte a spus, companiile austriece au o prezență importantă în economia noastră și asta nu a fost doar dezvoltare, a fost și transfer de bune practici, de cunoștințe către economia noastră și ne-a adus în punctul în care suntem astăzi.

În ultimii 10 ani, schimburile comerciale au crescut cu 60 % și ne apropiem de 6 miliarde de euro, în momentul acesta, dar există un mare potențial de creștere, există, în primul rând, pentru că această chestiune este esențială pentru securitatea europeană, chestiunea energiei, și, după cum știți, România va exploata gaz din Marea Neagră începând de peste 2 ani și una din companiile care este parte din echipa de companii care exploatează este compania austriacă OMV.

Există potențial de dezvoltare a relațiilor economice în zona financiar-bancară, de asemenea, în zona de tehnologii de vârf. Ăsta este și mesajul pe care l-am adresat în această dimineață la Forumul de afaceri al industriașilor din Salzburg”, a declarat Nicușor Dan.

Ce au discutat cei doi președinți, Nicușor Dan și Alexander Van der Bellen?

Nicușor Dan a relatat principalele teme pe care le-a discutat cu omologul său austriac, în cadrul vizitei oficiale.

“Am discutat despre comunitatea românească din Austria. Am mulțumit pentru faptul că această comunitate este integrată în societatea austriacă, și, bineînțeles, am discutat de colaborarea între noi pentru ca toți lucrătorii români, indiferent de domeniul de activitate, să aibă o protecție a drepturilor lor.

Am discutat, din nou, conex cu chestiunea economică de aderare a României la OCDE. Am mulțumit Austriei pentru susținerea acestui proces pe care sperăm să îl terminăm la finalul anului viitor, să fie o garanție în plus pentru România și pentru firmele străine, care doresc să investească în România.

Am discutat despre războiul din Ucraina, adică despre agresiunea Rusiei și am discutat și de războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva statelor noastre și a statelor europene.

Am discutat de interesul nostru comun ca Uniunea Europeană să se extindă atât în zona Mării Negre, Moldova, Ucraina, cât și în Balcanii de Vest. Asta ar însemna o dezvoltare economică și un plus de securitate pentru țările noastre.

Am discutat de viitoarea reconstrucție a Ucrainei și de oportunitățile pe care poziția României le oferă – Portul Constanța, Dunărea care ne unește și autostrada care ne va uni foarte curând.

Am discutat despre zona Mării Negre, din perspectivă de securitate, dar și din perspectiva de dezvoltare economică, interconectare și energetică și toate lucrurile pe care le-am menționat ne dau argumente pentru a fi optimiști în colaborarea noastră viitoare, drept pentru care mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru discuția foarte consistentă pe care am avut-o”, a mai adăugat președintele României.