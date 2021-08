Nicușor Dan: Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu îl declarase. Astăzi avem o situație financiară stabilă, am deblocat investițiile și suntem credibili pe piață (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, susține că municipalitatea era într-un faliment nedeclarat la momentul sosirii sale, iar conturile administrației erau blocate, însă cheltuielile au fost restructurate și situația financiară actuală este una stabilă.

Nicușor Dan: La ora actuală, Primăria Capitalei este credibilă pe piață

„Prima întrebare pe care am pus-o când am intrat în Primărie a fost câţi bani avem în cont? Răspuns: trei milioane de lei. A doua întrebare: ce datorii avem? Trei miliarde de lei. Adică noi aveam de dat de o mie de ori mai mulţi bani decât aveam în cont. Şi toate datoriile astea erau curente, în sensul că fiecare din firmele sau oamenii cărora le datoram bani, furnizori şi aşa mai departe, puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Aşa cum am spus, Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu îl declarase, conturile erau blocate, creditele pentru investiţii erau blocate. Vă dau un singur exemplu. Cunoaştem cu toţii autobuzele Otokar, mândria fostei administraţii. Datoria pentru autobuzele Otokar, pe care am preluat-o, 165 de milioane de lei”, a spus edilul, marți, în conferința în care a prezentat bilanțul celor 10 luni de mandat.

Primăria Capitalei are astăzi o situație financiară stabilă, spune Nicușor Dan.

„Unde suntem azi? Avem o situaţie financiară stabilă, în sensul că nu avem conturile blocate, în sensul că am deblocat creditele pentru investiţii şi deci investiţiile, şi lucrul cel mai important – suntem credibili pe piaţă, adică toată lumea din piaţă ştie că noi azi dacă ne angajăm să facem o plată, o s-o facem. Cum am făcut asta? În primul rând, am restructurat cheltuielile Primăriei, atât ale Primăriei, cât şi ale subordonatelor. Şi din nou o să vă dau un singur exemplu: capitolul bunuri şi servicii, primele şapte luni din 2021, faţă de primele şapte luni din 2020, o economie de 250 de milioane de lei”, a adăugat primarul general al Capitalei.

El a vorbit și despre eforturile depuse pentru a reclădi încrederea în municipalitate.

„Încă un lucru foarte important, legat de consolidarea imaginii Primăriei şi relaţia cu oamenii cărora le datorăm bani, în special furnizorilor de servicii şi de lucrări, am avut zeci de discuţii cu aceşti oameni, pentru că fiecare dintre ei ne transmitea: nu mai credem pe nimeni, am fost minţiţi de prea multe ori de funcţionari din Primăria Capitalei, vrem să vină primarul să ne promită că dacă vă angajaţi la o plată, o s-o faceţi. Şi am făcut toate aceste discuţii pentru a reclădi încrederea în această instituţie”, a mai spus Nicușor Dan.