Ultimatum de la ÎCCJ pentru guvern. Magistrații amenință cu noi procese pentru recuperarea drepturilor salariale

Adrian Teampău
19 mart. 2026, 21:22
Judecătoarea Lia Savonea, fostă șefă CSM / Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
ÎCCJ a transmis un ultimatum guvernului după amânarea plăţii unor drepturi salariale restante către magistraţi. Instanța supremă amenință că va deschide procese în instanță pentru recuperarea sumelor la care au dreptul judecătorii și procurorii.

ÎCCJ amenință cu noi procese

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, condusă de Lia Savonea, avertizează că va acţiona Guvernul în instanţă pentru recuperarea restanțelor salariale. Anunțul vine după ce coaliţia de guvernare a decis să amâne plățile către magistraţi. A fost soluția agreată de Ilie Bolojan în negocierile cu PSD pentru a accepta pachetul de solidaritate. ÎCCJ a emis un comunicat de presă în care acuză Guvernul că ignoră decizii judecătoreşti definitive.

Proiectul de buget transmis iniţial de Ministerul Finanţelor prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026. Este vorba despre o creștere aproximativ 50% faţă de anul precedent. Fondurile suplimentare erau destinate achitării sumelor restante către magistraţi, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătoreşti.

Coaliţia de guvernare a decis ca o parte din aceste plăţi să fie amânate. Banii vor fi redirecționați către pachetul de ajutoare sociale promovat de PSD. Amendamentul este finanţat prin „diminuarea cheltuielilor de personal ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Ministerului Public”, inclusiv a sumelor aferente unor hotărâri judecătoreşti.

Judecătorii amenință cu noi procese

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care este ordonator principal de credite pentru toate instanţele judecătoreşti acuză guvernul că nu respectă deciziile definitive ale instanțelor.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat act cu îngrijorare de atitudinea Guvernului României, care în mod constant şi sistematic a adoptat măsuri cu efect de restrângere şi afectare a drepturilor judecătorilor, începând cu intervenţiile asupra regimului pensiilor şi continuând, în prezent, cu ignorarea obligaţiilor legale de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive”, se arată în comunicatul de presă.

Instanța supremă acuză „o practică” specifică guvernului actual care ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept. Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională, iar executarea lor nu poate fi făcută discreționar.

„Executarea hotărârilor judecătoreşti nu este opţională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreţionar. Atunci când obligaţiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeşalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, îşi arogă dreptul de a decide singur când şi cum îşi execută propriile obligaţii, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică”, trasmite Curtea Supremă.

ÎCCJ, despre drepturile salariale ale judecătorilor

Instanţa supremă subliniază că drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti reprezintă creanţe certe. Acestea sunt protejate ca bunuri, iar amânarea repetată a executării lor, pe perioade extinse, afectează dreptul de proprietate şi subminează securitatea juridică. Drept urmare, ÎCCJ anunţă că va iniţia toate demersurile legale necesare.

„Instanţa supremă, în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanţele judecătoreşti, nu poate accepta ca hotărârile pronunţate de instanţe să fie tratate ca simple opţiuni. Respectarea lor este o obligaţie constituţională şi internaţională a statului român. În aceste condiţii, Înalta Curte solicită încetarea practicilor de reeşalonare unilaterală”, se arată în comunicat.

Inalta Curte ia în considerare o nouă acțiune în justiție pentru a obliga Guvernul să-și respecte obligațiile și să asigure sumele necesare în vederea executării obligațiilor.

„În absenţa unor măsuri conforme cu legea, vor fi iniţiate toate demersurile legale necesare, inclusiv o acţiune în justiţie pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligaţiilor exigibile. Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătoreşti nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârşit executarea acestora pentru că legea nu este opţională”, precizează Înalta Curte.

