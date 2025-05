Nicușor Dan: România are un uriaș potențial. Acesta este rolul președintelui, să adune toate energiile astea pentru ca România să fie acolo unde o merită

A început prima dezbatere electorală între George Simion și , cei doi candidați aflați în turul 2 al . Dezbaterea are loc în Aula Magna a Universității Politehică București.

Prima dezbatere televizată din campania electorală pentru turul al doilea

Cei doi candidați au transmis, pentru început, un mesaj de prezentare.

Nicușor Dan a vorbit despre potențialul enorm al României, subliniind caracteristicile pozitive ale românilor, precum cinstea, munca și bunul simț. El a menționat că România are firme competitive la nivel global și oameni din domeniul academic care se confruntă cu cei mai buni din lume. Totuși, a subliniat lipsa unui sistem politic eficient care să unească aceste energii.

Ce a declarat Nicușor Dan

Dan a invitat cetățenii să analizeze acțiunile celor care le cer votul, punând accent pe importanța dreptății și angajamentul candidaților față de drepturile românilor.

“România are un uriaș potențial. România are oameni cinstiți, oameni muncitori, oameni de bun-simț, are români care ne fac cinste în diaspora, români care ne fac cinste în Republica Moldova.

Are mari firme care se bat de la egal la egal cu mari firme ale lumii, are persoane și în România, și în afară în mediul academic, care, la fel, se bat de la egal la egal cu cei mai buni din lume. A lipsit un sistem politic, a lipsit un liant pentru ca toată această energie să se manifeste și despre asta este vorba în campania electorală.

Ăsta este rolul președintelui României, să adune toate energiile astea pentru ca România să fie acolo unde o merită. Și, în primul rând, mulțumesc tuturor celor care se uită la noi în seara asta, pentru că e ceva important și, în al doilea rând, îi invit să se uite la 2 lucruri: Ce au făcut înainte în viața lor profesională oamenii care vin să le ceară votul și în ce măsură, pentru că lucrul cel mai important pe care românii îl vor este dreptatea, în ce măsură oamenii care vin să le ceară votul, azi, le dau garanția că se vor lupta mai departe pentru dreptatea românilor”, a spus Nicușor Dan.