Nicușor Dan vrea să fie un președinte mediator. Cum vrea să se împace cu alegătorii lui George Simion

România are nevoie de un președinte mediator, în această perioadă, pentru a reface unitatea din societatea românească. Spre deosebire de George Simion care a lansat amenințări la adresa celor care nu-l susțin, a adoptat o poziție contrară.

Nicușor Dan a fost întrebat, în dezbaterea electorală de la Antena 3 cum îi va împăca pe alegătorii lui , dacă va ajunge peședinte al României. El a explicat că nu a insultat care nu-l votează ci, dimpotrivă i-a tratat cu respect. Totodată, a precizat că România, în acest moment, are nevoie de un președinte mediator care să fie capabil să spună adevărul și să câștige încrederea tuturor.

„E o întrebare foarte pertinentă. Niciodată nu am jignit electoratul care nu mă votează. Dimpotrivă, am fost extrem de respectuos cu oricare. Chestiunea foarte importantă, România are nevoie de un mediator, articolul 80 din Constituție, mediator care să fie capabil, care să aibă curajul să spună care este adevărul. Ca el să poată să aibă acest rol, trebuie să aibă autoritate și încredere. Încrederea se câștigă foarte greu”, a spus Nicușor Dan.

În acest sens, el a dat exemplu situația din București, unde a reușit să câștige încrederea alegătorilor, spre finalul primului mandat. Acest lucru s-a datorat politicilor și măsurilor pe care le-a implementat.

„Când am devenit primarul Capitalei, încrederea în primărie era la 30%, după aceea a scăzut când nu am vrut să explic care este gaura financiară în care suntem, la finalul mandatului a ajuns să fie 60%. O să dureze până când o să avem pace socială, până atunci trebuie să fim cât mai responsabili pentru a nu pune paie pe foc”, a precizat Nicușor Dan.

George Simion, amenințări pentru alegători

Întrebarea a venit în contextul unei postări făcute de George Simion pe blogul său, în care îi amenința pe cei care nu gândesc asemenea lui și care nu-l votează.

„Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru. Și abia asta mă neliniștește. Majoritatea sunteți colegii mei de generație / educație / aspirații. Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși să acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici. Sper să mă ajutați să rezolv dilema: nu Ce caut eu aici? nu Eu cu cine votez? Ci Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup”, a transmis Simion.

În replică, Nicușor Dan a declarat că este nevoie ca fiecare dintre noi să se tempereze și să caute să înțeleagă și punctul de vedere al celuilalt. Doar așa va putea fi construită o societate capabilă care să ducă România acolo unde îi este locul și să repare faliile din societate.

„Trebuie ca fiecare dintre noi să încercăm să ne temperăm, să încercăm să înțelegem punctul de vedere al celuilalt chiar dacă nu suntem de acord. Să creăm o societate care să fie capabilă care să ducă România acolo unde în este locul”, a concluzionat Nicușor Dan.