B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 08:16
Călin Georgescu și Sebastian Ghiță. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță despre întâlnirea cu Călin Georgescu
  2. Cum a explicat Călin Georgescu întâlnirea de la Belgrad cu Sebastian Ghiță

Fugarul Sebastian Ghiță, care controlează postul România TV, a povestit că s-a întâlnit cu Călin Georgescu la Belgrad, în decembrie 2021, iar acesta i-a cerut sprijinul pentru a câștiga alegerile prezidențialele ce urmau să se organizeze. „Le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea”, a replicat Călin Georgescu, într-un interviu la Realitatea PLUS, postul său de casă.

Dezvăluirile lui Sebastian Ghiță despre întâlnirea cu Călin Georgescu

Sebastian Ghiță a mai susținut că americanii verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii.

„În decembrie 2021, Călin Georgescu a venit la mine la Belgrad. A fost ciudat. Mă rog, am fost cu el într-un restaurant, frumos, pentru că mi l-a trimis cineva. M-a rugat cineva să-l primesc neapărat, să mă văd cu el, și așa a fost. Mi-a arătat clipul acela cu el în apă, pe cal, și mi-a zis ”domne, eu sunt deja pe drumul luminii. Eu sunt președintele României. Am venit să mă văd cu niște prieteni sârbi, ruși, pentru că am nevoie de mai mult sprijin”.

Mi s-a părut ciudat totul. Am stat vreo trei ore cu el. Foarte curios că acum ceva timp a început o anchetă a unei comisii de investigații americane care verifică legăturile lui Călin Georgescu cu rușii și eventualele finanțări. E clar că e conectat și că oamenii aceia l-au sprijinit cu bani, cu relații. Mi-a spus că este susținut de foști ofițeri din structuri, că are suport masiv, și mi-a înșiruit un comentariu mesianic în care spunea că ”țara se va întoarce spre el”. A fost foarte curios”, a povestit Sebastian Ghiță, la România TV, potrivit DcNews.

Cum a explicat Călin Georgescu întâlnirea de la Belgrad cu Sebastian Ghiță

În schimb, Călin Georgescu a pretins că i-a întins un soi de capcană lui Sebastian Ghiță și altora.

„Este adevărat că m‑am văzut cu dânsul (Sebastian Ghiță – n.r.) la Belgrad, însă pot să vă spun un lucru, în premieră: m‑am văzut atât cu dânsul, cât și cu alți 7–8 similari, cărora le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea. Asta a fost strategia mea, pentru că ulterior, după ce am stat de vorbă cu cei 7–8, am auzit din partea serviciilor române de informații: ”Georgescu nu are bani, nu are cum să câștige, stăm liniștiți”. Și atunci m‑am înscris în cursă. Am făcut acest lucru absolut deliberat.

Știam precis cine sunt. M‑am dus special. Special. Aveam un singur risc, că puteau să‑mi dea bani. Atunci era rău. Dar așa cum am gândit lucrurile, eram convins că nu voi primi nimic. Și atunci am făcut acest drum.

Și atunci sistemul a intrat în stare de șoc. Pentru că ei au furat, dar nu mai puteau fura, pentru că poporul român a votat atât de mult încât nu mai aveau cum. Și ulterior au căzut, știți cum cade guguștiucul în laț. Și au anulat alegerile. E bine că au făcut asta, pentru că de atunci până acum sunt greșeli peste greșeli și toate vor fi decontate”, a susținut Călin Georgescu, la Realitatea PLUS.

Tags:
Citește și...
