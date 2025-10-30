B1 Inregistrari!
Politică

Ana Maria
30 oct. 2025, 18:38
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Tribunalul București a decis joi menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candidat la prezidențiale, după ce a respins contestația depusă de avocații săi. Decizia este definitivă, iar magistrații au confirmat menținerea măsurii pentru încă 60 de zile, așa cum stabilise Judecătoria Sectorului 1.

Contestația a fost respinsă ca nefondată, ceea ce înseamnă că Georgescu va trebui să respecte în continuare condițiile impuse.

O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat în fața tribunalului

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost așteptat de câteva sute de persoane în fața Tribunalului București. După ce Călin Georgescu a părăsit locația, s-a produs o busculadă între un grup de susținători și jandarmi. Forțele de ordine au extras din mulțime un bărbat și l-au condus într-o dubă. În acel moment, mai multe persoane au sărit în apărarea acestuia, inclusiv o femeie însărcinată.

Jandarmeria a transmis că imaginile apărute în spațiul public, conform cărora „jandarmii au agresat femeile”, sunt false.

„Încă de la început, facem precizarea că, în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc. Menţionăm că, pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, se arată în comunicatul instituției, potrivit Știripesurse.

Care sunt acuzațiile aduse lui Georgescu

Călin Georgescu se află sub control judiciar încă din 26 februarie 2025, fiind inculpat pentru șase infracțiuni grave. Printre acestea se numără:

  • Complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale;

  • Promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime contra umanității, inclusiv elogierea lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța;

  • Promovarea publică a ideologiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

  • Comunicarea de informații false legate de finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere;

  • Inițierea sau sprijinirea organizațiilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob.

Procurorii susțin că Georgescu ar fi planificat destabilizarea României cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra, după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024.

Ce a declarat Georgescu despre controlul judiciar

Fostul candidat a calificat decizia instanței drept „un abuz total împotriva legii” și a contestat obligația de a se prezenta săptămânal la poliție.

