Procurorii vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele din bani europeni. Pîslaru: „Toleranţă zero pentru orice tentativă de fraudă”

Traian Avarvarei
09 feb. 2026, 18:32
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a semnat un acord important pentru combaterea corupției. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că a semnat protocoale de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă, astfel încât procurorii și structurile de control să poată vedea în timp real ce se întâmplă cu proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene.

Pîslaru, acord important pentru combaterea corupției

„E oficial: am semnat protocoalele de colaborare cu Parchetul European, Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru Luptă Antifraudă prin care aceste instituții primesc acces direct și complet în baza de date MySMIS cu proiectele finanțate din bani europeni, gestionată de ministerul pe care îl conduc.

Orice suspiciune de fraudă sau o neregulă într-un proiect finanțat din bani europeni poate fi acum investigată fără nicio întârziere sau încetinire birocratică. Anchetatorii au la dispoziție traseul complet al banilor: de la contractare până la ultima plată. Asta înseamnă anchete mai rapide, mai bine fundamentate și, mai ales, un control mai bun al banilor publici.

MySMIS este sistemul în care se regăsesc toate datele relevante despre proiectele de coeziune finanțate din fonduri europene: beneficiari, contracte, plăți, indicatori, stadiu de implementare. De acum înainte, procurorii și structurile de control vor putea vedea în timp real ce se întâmplă cu aceste proiecte, fără intermedieri, fără întârzieri și fără opacitate administrativă”, a transmis ministrul, pe Facebook.

Pîslaru: Nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim

Pîslaru a subliniat apoi că trebuie combătute actele de corupție deoarece banii furați sau folosiți incorect sunt practic luați de la oameni care chiar au nevoie de ei: „Banii europeni sunt bani publici, iar fiecare euro furat sau folosit incorect înseamnă mai puține spitale, mai puține școli, mai puțină infrastructură pentru oameni”.

„Cine lucrează corect va avea în continuare sprijinul statului; cine încearcă să fure va avea în față un stat care cooperează strâns cu instituțiile naționale și europene de integritate.

Ca ministru, nu mă interesează doar câți bani absorbim, ci și cum îi folosim. De aceea am insistat ca MIPE să deschidă complet datele către instituțiile care au misiunea de a investiga frauda cu fonduri europene: EPPO, DNA și DLAF.

Aceasta este direcția pe care vreau să o consolidăm mai departe: mai multă transparență, mai mult control acolo unde este necesar și toleranță zero pentru orice tentativă de fraudă cu bani europeni”, a mai transmis ministrul Dragoș Pîslaru, pe Facebook.

