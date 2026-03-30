Măsura menită să țină sub control costul alimentelor esențiale va continua și în perioada următoare. Coaliția de guvernare a decis luni să prelungească, pentru încă trei luni, plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal.
Decizia vine în contextul în care măsura urma să expire la finalul lunii martie, iar autoritățile susțin că este necesară pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației.
Ce produse rămân cu adaos comercial plafonat
Schema de plafonare, introdusă încă din 2023, vizează o serie de alimente de bază consumate zilnic de români, potrivit G4Media.
Printre acestea se regăsesc:
- pâine albă simplă (300–500 g)
- lapte de vacă (1 l, 1,5% grăsime, fără UHT)
- brânză telemea de vacă vrac
- iaurt simplu (max. 200 g, 3,5% grăsime)
- făină albă de grâu până la 1 kg
- mălai până la 1 kg
- ouă calibrul M
- ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)
- carne proaspătă de pui și porc
- legume și fructe vrac
- cartofi albi vrac
- zahăr alb până la 1 kg
- smântână (12% grăsime)
- unt până la 250 g
- magiun până la 350 g
Cum a influențat plafonarea adaosului comercial piața alimentelor
Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază a fost introdusă într-un moment în care inflația alimentară atingea niveluri ridicate, iar costurile de trai creșteau accelerat. Autoritățile au urmărit, prin această intervenție, să limiteze creșterile nejustificate de prețuri pe lanțul comercial, în special în marile rețele de retail.
În practică, plafonarea nu stabilește un preț fix pentru produse, ci limitează marja de profit aplicată de comercianți și distribuitori. Astfel, diferențele dintre prețul de achiziție și cel de vânzare sunt controlate, ceea ce contribuie la menținerea unor prețuri mai accesibile pentru consumatori.
Economiștii atrag însă atenția că această măsură are efecte mixte, pe de o parte, ajută populația pe termen scurt, dar pe de altă parte poate pune presiune pe producători și furnizori, mai ales în contextul creșterii costurilor de producție. În acest sens, autoritățile au fost nevoite să ajusteze periodic lista produselor și durata aplicării măsurii.