Măsura menită să țină sub control costul alimentelor esențiale va continua și în perioada următoare. Coaliția de guvernare a decis luni să prelungească, pentru încă trei luni, plafonarea adaosului comercial la produsele de bază, potrivit unui comunicat transmis de Partidul Național Liberal.

Decizia vine în contextul în care măsura urma să expire la finalul lunii martie, iar autoritățile susțin că este necesară pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației.

Ce produse rămân cu adaos comercial plafonat

, introdusă încă din 2023, vizează o serie de alimente de bază consumate zilnic de români, potrivit .

Printre acestea se regăsesc:

pâine albă simplă (300–500 g)

lapte de vacă (1 l, 1,5% grăsime, fără UHT)

brânză telemea de vacă vrac

iaurt simplu (max. 200 g, 3,5% grăsime)

făină albă de grâu până la 1 kg

mălai până la 1 kg

ouă calibrul M

ulei de floarea-soarelui (max. 2 l)

carne proaspătă de pui și porc

legume și fructe vrac

cartofi albi vrac

zahăr alb până la 1 kg

smântână (12% grăsime)

unt până la 250 g

magiun până la 350 g