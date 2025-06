Ponta: Fără autoritate, Bolojan nu va avea nicio șansă ca premier și doar va achita nota de plată, deși nu e din echipa care a prăbușit România / Negocierile sunt, de fapt, despre pozițiile de putere ale unora (VIDEO)

Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, pentru B1 TV, că liberalul Ilie Bolojan nu va avea nicio șansă ca premier dacă nu va avea autoritate, iar „Guvernul va fi condus de dl Grindeanu de la Camera Deputaților, de dl Hunor de la Târgu Mureș, de dl Fritz de la Timișoara”. Ponta a mai spus că negocierile din această perioadă nu sunt despre măsurile fiscale, ci despre cum să-și conserve unii puterea politică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ponta: Bolojan trebuie să aibă autoritate ca premier, altfel n-are nicio șansă

„Cred că (Ilie Bolojan) e foarte conștient și-și dă seama că dacă nu are un pic de mână liberă și de autoritate, va eșua cu siguranță, indiferent de bunele intenții. Adică dacă Guvernul va fi condus de dl Grindeanu de la Camera Deputaților, de dl Hunor de la Târgu Mureș, de dl Fritz de la Timișoara, vă zic de pe acum că n-are nicio șansă. Am fost premier și am avut șanse să fac lucruri ca premier pentru că eu decideam. Eram și șeful PSD, bineînțeles, dar eu decideam”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a insistat că dacă Bolojan nu va avea autoritate ca premier, el va achita „nota de plată”, deși el „nu e din echipa care a prăbușit practic România în ultimii trei ani”.

La ce se rezumă negocierile, în viziunea lui Ponta

Victor Ponta a mai afirmat că nu sunt despre formarea guvernului și măsurile fiscale, ci despre dorința unora de a rămâne/avea funcții:„Aici e vorba de interesul personal al celor care au fost la putere – la puterea nu doar a PSD, la puterea Guvernului și a țării – și care-și negociază pentru ei niște lucruri. Despre asta e vorba. Știu asta că mă pricep la politică. (…) Nu a venit nimeni cu un studiu de impact, sunt idei aruncate pentru negocierea pozițiilor personale”.

Ponta a mai declarat în cadrul emisiuni că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit rapid să-l desemneze premier pe Ilie Bolojan și că tot prelungind discuțiile își pierde capitalul dobândit în urma victoriei la prezidențiale. De asemenea, fostul premier că sunt chemați la negocieri și discută noile măsuri fiscale fix politicienii care ne-au adus în acest dezastru bugetar.