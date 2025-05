Prima reacție a lui George Simion, după ce Viktor Orban l-a citat și a spus că e de acord cu liderul AUR

Liderul AUR, , a reacționat prompt pe rețelele sociale după ce premierul Ungariei, , a transmis un mesaj de susținere, în contextul campaniei electorale din România. Mesajul liderului de la Budapesta a venit după ce numele Ungariei a fost menționat în dezbaterea dintre Nicușor Dan și George Simion.

„Mulțumesc pentru mesajul minunat, @PM_ViktorOrban. Avem o luptă de câștigat! Împreună!”, a scris George Simion pe platforma X, repostând totodată mesajul transmis de Viktor Orban.

Thank you for your great message, !

We have a fight to win! Together!

🇷🇴 🇭🇺

Material publicitar politic

CMF 31250007

CPP A1B1C1D1E1

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)