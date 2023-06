Primarul din Târgu Mureș este cercetat de DNA. Anunțul a fost făcut chiar de Soos Zoltan

Primarul din Târgu Mureș, Soos Zoltan, susține că a fost informat de procurorii DNA că este cercetat într-un dosar referitor la unele angajări din cadrul instituției pe care o conduce.

Primarul Soos Zoltan din Târgu Mureș, cercetat de DNA

Edilul susține că a fost înștiințat în acest sens pe 30 mai.

„Știam din 2020 că mandatul de primar nu va fi unul ușor. Însă, mi-am asumat acest lucru, atunci când am depus jurământul și am decis să vă reprezint cu cinste. Presiunile și jocurile politice sunt la ordinea zilei, și pentru că am promis mereu transparență, vă comunic faptul că în cursul zilei de 30 mai, procurorii Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș mi-au adus la cunoștință faptul că sunt cercetat într-un dosar cu privire la statutul oficial al unor angajați din cadrul Primăriei Târgu Mureș.

Față de cele ce mi s-au adus la cunoștință, manifest cooperare, transparență și sunt convins că instituțiile statului își vor îndeplini mod onest atribuțiile de serviciu, fără a se lăsa conduse de intrigi politice sau de altă natură”, a scris Soos Zoltan, miercuri, pe Facebook.