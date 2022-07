Primarul general, replică pentru Prefectul Capitalei. Nicușor Dan, despre Parcul Cișmigiu: Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Să dăm opinii despre cum arată orașul poate oricine

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre situația Parcului Cișmigiu și susține că unele dintre persistă de ani de zile, iar actuala administrație a început demersuri pentru a remedia situația, transmite .

Ce a spus Nicușor Dan despre Parcul Cișmigiu și declarațiile prefectului Toni Greblă

„Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă. (…) Atribuţia lui asta este – să se respecte legea în Bucureşti şi nu a făcut nimic în Inspectoratul de Stat în Construcţii de un an de zile sesizat cu nelegalitatea PUZ-urilor de sector, prin care dispar sute de hectare de spaţiu verde. Nu a făcut nimic să constate că Inspectoratul de Stat în Construcţii nu şi-a făcut treaba. Asta e treaba domnului prefect. Aşa, să dăm opinii despre cum arată oraşul poate oricine”, a declarat edilul, la Realitatea TV.

Nicușor Dan consideră că este vorba despre „o mișcare politică”.

„Eu am un mandat de patru ani în care încerc să rezolv problemele bucureştenilor şi o să fiu evaluat de bucureşteni peste cei patru ani şi am încercat să mă duc exact în locurile care sunt structurale şi de care depinde viaţa bucureştenilor”, a adăugat primarul general al Capitalei.