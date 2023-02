Primarul Nicușor Dan, într-un schimb replici cu prefectul Toni Greblă pe B1 TV: Noi nu am contestat vreodată legalitatea PUZ zone protejate, ci am solicitat DNA și ISC verificarea legalității PUZ Primăverii 1 (VIDEO)

Primăria Capitalei nu a contestat vreodată legalitatea Planului Urbanistic Zonal privind zonele protejate, ci a solicitat Direcției Naționale Anticorupție și Inspectoratului de Stat în Construcții să verifice legalitatea PUZ Primăverii 1, a declarat primarul general Nicușor Dan, luni, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. În dialog a intrat și prefectul Toni Greblă.

Prefectul Toni Greblă și primarul Nicușor Dan, schimb de replici pe B1 TV

Prefectul Toni Greblă susține că primarul general Nicușor Dan ar fi solicitat ISC să verifice legalitatea unui PUZ din 2000.

„Sigur că nici prin cap nu mi-a trecut să verific prin arhiva primăriei să văd ce e cu acele PUZ-uri, însă în noiembrie (…) domnul Nicușor Dan, invitatul dumneavoastră de mai înainte, a solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții să verifice legalitatea PUZ-ului aprobat în anul 2000, unuia dintre cele 86 de PUZ-uri”, a declarat prefectul Capitalei.

„În exercitarea acestei atribuții, Inspectoratul de Stat în Construcții a solicitat primăriei, prin adrese scrise, repet, eu nu fac speculații, ci vorbesc de fapte, să îi comunice PUZ-urile pentru a le examina așa cum a cerut primarul general. Spre surprinderea tuturor, arhiva primăriei, Primăria Capitalei, a răspuns că aceste PUZ-uri împreună cu regulamentul și arhivele nu s-au aflat niciodată în arhiva primăriei și nu se află nici acum”, a adăugat el.

Primarul general l-a contrazis ferm.

„Noi nu am contestat vreodată legalitatea PUZ zone protejate. Noi am spus că în baza PUZ zone protejate, dar la adresa din Primăverii 1, prevedea spațiu verde. Consiliul General, în urmă cu patru, cinci, șase ani, a dat un PUZ nelegal care schimba această destinație de spațiu verde în construibil și am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții și DNA să constate că acel PUZ, de acum patru, cinci, șase ani, e nelegal, din Primăverii 1”, spune Nicușor Dan.

Potrivit edilului, ISC a reacționat punând la îndoială legalitatea regulamentului aplicat de 23 de ani.

„Noi i-am spus, păi, n-aveți mandat pentru asta. Noi v-am sesizat PUZ-ul de acum patru, cinci, șase ani, hai, verificați-l pe acela! Și n-au zis nimic, și au plecat”, a continuat Nicușor Dan.

Toni Greblă: „Sunteți primarul general al Municipiului București. Ați solicitat să verifice legalitatea PUZ-ului zone protejate Primăverii nr. 1”.

Nicușor Dan: „Nu, niciodată, am solicitat DNA și Inspectoratului de Stat în Construcții verificarea legalității PUZ Primăverii 1, pe care nici până în ziua de azi Inspectoratul nu l-a verificat”.